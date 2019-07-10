Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.

Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерском штабе сборной продолжат работать Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

Кудашов сменит на этом посту Илью Воробьёва, который занимал должность с 2018 года. Под его руководством россияне завоевали бронзу чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Кудашов с 2018 года входил в тренерский штаб национальной команды и петербургского СКА. Раньше он возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив».

Ранее бывший хоккеист Павел Буре прокомментировал сообщения о назначении нового главного тренера сборной России по хоккею.