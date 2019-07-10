Павел Буре прокомментировал сообщения о назначении нового главного тренера сборной России по хоккею

Советский и российский хоккеист Павел Буре в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о том, что член тренерского штаба петербургского СКА Алексей Кудашов возглавит сборную России.

«Алексей Кудашов — уже опытный специалист, работающий в системе ФХР. Знаю, что он целиком отдаётся работе, тщательно готовится к матчам и турнирам, обрабатывает очень много информации. Пожелаем ему удачи — всё остальное для достижения успеха у него есть», — сказал Буре.

По его словам, если российский хоккей продолжит курс на развитие игроков и подготовку молодёжи, то результат деятельности такого специалиста, как Кудашов, будет положительным.

В свою очередь, заслуженный тренер Борис Михайлов в беседе с kp.ru заявил, что знает Кудашова как игрока и немного как тренера.

«Хочу пожелать ему удачи», — отметил он.

Как добавил Михайлов, ничего плохого в работе по совместительству нет, если специалист будет профессионально объективным ко всем игрокам.

Ранее сообщалось, что Кудашов сменит на посту главного тренера сборной Илью Воробьёва, который занимает эту должность с 2018 года.