СМИ назвали имя нового главного тренера сборной России по хоккею

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Член тренерского штаба петербургского СКА Алексей Кудашов возглавит сборную России по хоккею.
СМИ назвали имя нового главного тренера сборной России по хоккею
  • ©Maksim Konstantinov/Global Look Press

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьёв останется в тренерском штабе команды», — говорится в сообщении.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной команды и СКА. Раньше он возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив». 

Специалист сменит на посту главного тренера сборной Илью Воробьёва, который занимает эту должность с 2018 года. Под его руководством россияне завоевали бронзу чемпионата мира в Словакии 2019 года.

Ранее Юкка Ялонен заявил, что был шокирован комментарием Воробьёва об игре сборной Финляндии на ЧМ.

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