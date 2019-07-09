СМИ назвали имя нового главного тренера сборной России по хоккею

Член тренерского штаба петербургского СКА Алексей Кудашов возглавит сборную России по хоккею.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьёв останется в тренерском штабе команды», — говорится в сообщении.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной команды и СКА. Раньше он возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив».

Специалист сменит на посту главного тренера сборной Илью Воробьёва, который занимает эту должность с 2018 года. Под его руководством россияне завоевали бронзу чемпионата мира в Словакии 2019 года.

Ранее Юкка Ялонен заявил, что был шокирован комментарием Воробьёва об игре сборной Финляндии на ЧМ.