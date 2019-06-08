Ялонен заявил, что был шокирован комментарием Воробьёва об игре сборной Финляндии на ЧМ

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен заявил, что был шокирован критическим комментарием наставника российской команды Ильи Воробьёва относительно игры скандинавского коллектива.

«Когда прочитал комментарий Воробьёва, был в лёгком шоке. Мне кажется, мы выглядели лучше и увереннее России. Результат игры — тому доказательство. Мы забили только один гол, но у нашей команды было гораздо больше опасных моментов, более длительные атаки, преимущество во владении шайбой. Горжусь игрой нашей команды, горжусь своей тактикой, несмотря на то, кто и что говорит», — приводит слова Ялонена «Спорт-Экспресс».

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2019 года, обыграв в полуфинале команду России (1:0). После матча главный тренер россиян Илья Воробьёв выразил надежду, что его команда никогда не будет показывать такую игру, как соперник.

Ранее Малкин заявил, что с таким составом сборная России обязана была выиграть ЧМ.