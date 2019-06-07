Малкин: с таким составом мы обязаны были выиграть ЧМ

Короткая ссылка
Хоккеист cборной России Евгений Малкин подвёл итоги чемпионата мира по хоккею, который прошёл в Словакии.
Малкин: с таким составом мы обязаны были выиграть ЧМ
  • ©JOEL MARKLUND
  • globallookpress.com

«На нас было оказано большое давление, конечно, все ожидали финала, золота. Бывают разные игры и разные ситуации, но мы прекрасно понимали, чего от нас ждали именно на этом чемпионате мира. Когда собрался такой состав, мы обязаны были выигрывать. После поражения от Финляндии даже тренерский штаб не сумел найти правильные слова поддержки», — цитирует Малкина «Чемпионат».

Сборная России стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею — 2019. В полуфинале команда Ильи Воробьёва уступила финнам (0:1).

Ранее Кучеров заявил, что сборная России ехала за золотыми медалями ЧМ и не оправдала надежд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить