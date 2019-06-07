Малкин: с таким составом мы обязаны были выиграть ЧМ

Хоккеист cборной России Евгений Малкин подвёл итоги чемпионата мира по хоккею, который прошёл в Словакии.

«На нас было оказано большое давление, конечно, все ожидали финала, золота. Бывают разные игры и разные ситуации, но мы прекрасно понимали, чего от нас ждали именно на этом чемпионате мира. Когда собрался такой состав, мы обязаны были выигрывать. После поражения от Финляндии даже тренерский штаб не сумел найти правильные слова поддержки», — цитирует Малкина «Чемпионат».

Сборная России стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею — 2019. В полуфинале команда Ильи Воробьёва уступила финнам (0:1).

Ранее Кучеров заявил, что сборная России ехала за золотыми медалями ЧМ и не оправдала надежд.