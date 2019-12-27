Дубли Фирмино и Марсьяля, волевая победа Моуринью и домашнее поражение «Челси»: как в АПЛ начался Boxing Day

Роберто Фирмино забил 500-й мяч «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа. Мерсисайдцы в гостях разгромили «Лестер» и увеличили отрыв от конкурента до 13 очков, а их беспроигрышная серия достигла 35 матчей. Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер подверг критике составителей календаря АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» в первом матче под руководством нового наставника Микеля Артеты. А Жозе Моуринью руководил «Тоттенхэмом» в игре с «Брайтоном» после личной потери. RT рассказывает о самых интересных событиях в английском футболе на старте Boxing Day.

Фирмино забил 500-й мяч «Ливерпуля» при Клоппе

По итогам 19-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» ещё на шаг приблизился к долгожданному чемпионскому титулу. В центральном матче игрового дня подопечные Юргена Клоппа неожиданно легко разобрались с «Лестером». Выезд в гости к клубу, занимающему вторую строчку турнирной таблицы, обещал стать для красных серьёзным испытанием. Однако на деле всё обернулось разгромом — 4:0.

Перед матчем немецкий специалист назвал «преступлением» принцип формирования календаря АПЛ во время Boxing Day, когда командам приходится играть через день. График у мерсисайдцев действительно напряжённый. Лишь недавно они вернулись из Катара, где завоевали титул клубного чемпиона мира, а уже 29 декабря их ждёт очередная встреча в АПЛ.

В отчётном же матче «Ливерпуль» открыл счёт по истечении двух третей первого тайма. Трент Александер-Арнольд подал на дальнюю штангу, откуда Роберто Фирмино поразил ворота головой с близкого расстояния. Минимальный счёт сохранялся до середины второй 45-минутки, когда при подаче углового защитник «лис» Чарлар Сёюнджю случайно коснулся мяча рукой. Пенальти чётко реализовал Джеймс Милнер.

В течение следующих семи минут мерсисайдцы провели ещё два гола. Отметились Фирмино и Александер-Арнольд.

Стоит отметить, что один из мячей бразильца стал 500-м для «Ливерпуля» под руководством Клоппа. С октября 2015 года, когда немец заступил на тренерский мостик, Фирмино отличился 72 раза. Больше него забивал только Мохаммед Салах (84), у Садио Мане — 70 голов.

Победная серия красных продлилась до девяти матчей, а не проигрывают мерсисайдцы уже 35 встреч подряд. Это пока четвёртая такая серия в истории чемпионата Англии. Рекорд всех времён удерживает лондонский «Арсенал». В сезоне-2003/04 «канониры» не знали осечек в 49 матчах подряд.

Испытывающим серьёзные проблемы нынешним «Арсеналом» в 19-м туре АПЛ из технической зоны впервые руководил Микель Артета. Дебют испанского специалиста получился неоднозначным. С одной стороны, красно-белые смогли уйти от поражения в Борнмуте, ответив на мяч Дэна Гослинга выстрелом Пьера-Эмерика Обамеянга (1:1). Но с другой, «Арсеналу» очень нужны победы. По прошествии половины сезона он занимает лишь 11-е место в турнирной таблице с отставанием от «Ливерпуля» в 28 очков. Но трудно выигрывать, когда почти не бьёшь по воротам. В игре с «Борнмутом» лондонцы только дважды попали в створ.

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В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» дома воспользовался каскадом ошибок в исполнении «Ньюкасла» (4:1). Гости вышли вперёд в середине первого тайма усилиями Мэттью Лонгстаффа. Однако совсем скоро их вратарь Мартин Дубравка неудачно подставил руки после удара Антони Марсьяля с угла штрафной. А на 36-й минуте Фабиан Шер в простой ситуации выкатил мяч на ногу Мэйсону Гринвуду. 18-летний форвард отличился при помощи рикошета. Затем Маркус Рашфорд увеличил преимущество, выше всех выпрыгнув в штрафной.

Он даже пошутил по этому поводу, выложив в Twitter фото взятия ворот с подписью: «Ещё не достиг уровня прыжка Криштиану Роналду, но работаю над этим».

Not quite @Cristiano jumping levels yet but working on it 😅💪🏿 pic.twitter.com/ggascWaONb — Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 26, 2019

После перерыва игроки «сорок» продолжили дарить МЮ рождественские подарки. На 51-й минуте Лонгстафф попытался откатить мяч Дубравке, но не рассчитал силу паса и вывел Марсьяля один на один с вратарём. Француз уверенно поставил точку в матче.

К слову, в этой игре полузащитник манкунианцев Скотт Мактоминей умудрился получить самую быструю жёлтую карточку в истории АПЛ. Арбитр встречи показал её уже на 24-й секунде. По ходу игры Мактоминей получил травму колена и покинул поле.

Главный тренер «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер присоединился к словам Клоппа о недопустимом графике турнира. По мнению норвежца, несправедливо требовать от команд выходить на поле по два раза за три дня.

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед встречей с «Брайтоном» понёс личную потерю. На Рождество умерла его собака Лея. Йоркширский терьер жил в семье португальца более десяти лет и был всеобщим любимцем. В 2007 году Моуринью едва не подвергся аресту из-за своего питомца. Работая тренером «Челси», он свозил Лею в Португалию и обратно без обязательных прививок. А когда к нему домой пришли полицейские, Моуринью вступил с ними в перепалку.

Рассказывая журналистам о смерти собаки, специалист едва сдержал слёзы. Но «Тоттенхэм» свой матч против «Брайтона энд Хоува» выиграл, что может служить для него хоть каким-то утешением (2:1). На гол Адама Уэбстера у «шпор» ответили Гарри Кейн и Деле Алли.

Опережающие «Тоттенхэм» на три очка их заклятые соперники из «Челси» всухую проиграли второй домашний матч подряд. После поражения от «Борнмута» двухнедельной давности синие не смогли справиться с «Саутгемптоном» (0:2). Подобное случилось с «Челси» впервые с 1998 года. На голевую засуху подопечных Фрэнка Лэмпарда в играх на «Стэмфорд Бридж» обратили внимание все британские СМИ. Таким образом, лондонцы упустили шанс приблизиться к «Лестеру». Клубы по-прежнему разделяет семь очков и «Манчестер Сити», который проведёт свой матч с «Вулверхэмптоном» в пятницу.

Ещё одно примечательное событие 19-го тура произошло в Ливерпуле. Именитый наставник Карло Анчелотти успешно вернулся в АПЛ после увольнения из «Челси» почти девятилетней давности. Теперь итальянец работает с «Эвертоном». «Ириски» смогли порадовать своего нового тренера: на 80-й минуте Доминик Калверт-Льюин отправил в ворота «Бёрнли» единственный мяч. «Эвертон» совершил 21 удар по чужим воротам, не позволив противнику хотя бы раз потревожить вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. С 22 очками ливерпульцы пока 13-е в таблице.