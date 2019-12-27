Сульшер: несправедливо проводить два матча за три дня

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (4:1) в 19-м туре АПЛ.

«При счёте 0:1 наша команда заставила соперника допускать ошибки, а затем воспользовалась этим. В матче с «Уотфордом» мы тоже создавали моменты, но не реализовали их. Мэйсон Гринвуд — хороший нападающий. Всегда знаешь, что он будет бить в створ ворот чаще, чем мимо. Приятно видеть, как он забивает. Поль Погба отсутствовал долгое время и должен ещё немного адаптироваться после травмы. Он будет прибавлять. Что касается календаря, то несправедливо требовать, чтобы футболисты проводили два матча за три дня. У нас молодая команда, сильная с ментальной точки зрения, а это значит, что мы будем готовы», — приводит слова норвежского специалиста официальный сайт клуба.

Раннее сообщалось, что дубль Антони Марсьяля помог «МЮ» разгромить «Ньюкасл» в матче АПЛ.