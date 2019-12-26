Дубль Марсьяля помог МЮ разгромить «Ньюкасл» в матче АПЛ
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Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
«Ньюкасл» забил первым. На 17-й минуте отличился Мэттью Лонгстафф.
МЮ уже в первом тайме ответил голами Антони Марсьяля, Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда, забивших на 24-й, 36-й и 41-й минутах соответственно.
Окончательный счёт на 51-й минуте установил Марсьяль, оформивший дубль.
Таким образом «Манчестер Юнайтед» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 25 очками остался десятым.
Ранее сообщалось, что «Челси» на своём поле проиграл «Саутгемптону» в матче АПЛ.