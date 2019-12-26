«Челси» на своём поле проиграл «Саутгемптону» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне, на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Саутгемптону» принесли голы Майкла Обафеми и Нейтана Редмонда.

«Челси» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», набрав 21 очко, поднялся на 14-е место.

В других матчах игрового дня «Астон Вилла» взяла верх над «Норвич Сити» (1:0), «Кристал Пэлас» в лондонском дерби победил «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Эвертон» обыграл «Бернли» (1:0), а «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд» сыграли вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не сумел обыграть «Борнмут» в первом матче под руководством Артеты.