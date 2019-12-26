«Арсенал» не сумел обыграть «Борнмут» в первом матче под руководством Артеты
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Встреча, прошедшая на «Виталити Стэдиум» в Борнмуте, завершилась со счётом 1:1.
Хозяева поля забили первыми. На 35-й минуте отличился Дэн Гослинг.
«Арсенал», проводивший первый матч под руководством нового главного тренера — Микеля Артеты, ушёл от поражения благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга на 63-й минуте.
«Арсенал» с 24 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 20 очками — 16-й.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Брайтон» в матче АПЛ.