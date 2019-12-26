«Тоттенхэм» победил «Брайтон» в матче АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Брайтон» забил первым. На 37-й минуте отличился Адам Уэбстер.

Победу «Тоттенхэму» принесли голы Гарри Кейна и Деле Алли, забивших на 53-й и 72-й минутах соответственно.

После 19 туров команда Жозе Моуринью занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Брайтон» с 20 очками — на 13-м месте.

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