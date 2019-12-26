Джеррард признался, что мечтает возглавить «Ливерпуль»

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Главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что мечтает возглавить английский «Ливерпуль», за которой он выступал на протяжении 17 лет.
Джеррард признался, что мечтает возглавить «Ливерпуль»
  • © Bruce White via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Тренировать «Ливерпуль» — моя главная цель и мечта», — приводит слова Джеррарда Liverpool Echo.

39-летний англичанин является воспитанником «Ливерпуля», за который он выступал с 1998 по 2015 год. В составе мерсисайдцев Джеррард по два раза выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Трижды он становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

После завершения карьеры он работал в академии «Ливерпуля», после чего в 2018 году возглавил «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем».

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