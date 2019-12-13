Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

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Немецкий специалист Юрген Клопп продлил соглашение с английским футбольным клубом «Ливерпуль».
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
  • © Shaun Boggust via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

52-летний специалист возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Под его руководством команда со второй попытки выиграла Лигу чемпионов, в шестой раз в клубной истории. Мерсисайдцы также выиграли Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» по итогам 16 туров с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Лестер Сити» на 8 очков.

Ранее сообщалось, что Клопп одержал 100-ю победу в АПЛ.

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