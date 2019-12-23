«Проблема гораздо масштабнее»: в Англии осудили фанатов «Тоттенхэма» за расистские оскорбления в адрес Рюдигера

В матче 18-го тура АПЛ болельщики «Тоттенхэма» скандировали расистские оскорбления в адрес темнокожего защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Главный арбитр Энтони Тейлор приостановил встречу, а ведущий на стадионе трижды попросил зрителей на трибунах воздержаться от подобных действий. В Англии резко осудили фанатов «шпор». Представители Профессиональной футбольной ассоциации призвали вмешаться в ситуацию правительство страны, а руководство клуба пообещало наказать виновных.

Мировой футбол ведёт активную борьбу с расизмом и другими формами дискриминации, однако скандалы продолжают происходить на стадионах многих стран. Особенно остро эта проблема стоит в Великобритании. Так, матч 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Тоттенхэм» принимал у себя «Челси», ознаменовался неоднозначным поведением болельщиков хозяев.

На 61-й минуте встречи, когда гости уже вели со счётом 2:0, на поле произошла стычка между нападающим Сон Хын Мином и защитником Антонио Рюдигером. В борьбе за мяч футболист «Тоттенхэма» упал на газон и ударил ногой в корпус соперника. Главный арбитр Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора сделал вывод, что со стороны корейца была отмашка и показал ему красную карточку. Это решение возмутило болельщиков хозяев, посчитавших, что речь идёт о симуляции. Они освистали темнокожего немца, а в сторону ворот Кепы Аррисабалаги полетели посторонние предметы.

Однако на этом они не остановились и начали ухать и изображать обезьян, намекая на цвет кожи Рюдигера. Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта одним из первых обратил на это внимание и попросил Тейлора взять ситуацию в свои руки. Тогда матч был прерван на несколько минут, а ведущий на стадионе трижды призвал трибуны воздержаться от оскорблений на почве расизма.

Защитник выразил недоумение по поводу произошедшего. В то же время он не стал обвинять всех болельщиков «шпор», так как, по его словам, в инциденте виноваты лишь «пара идиотов». Кроме того, футболист поблагодарил за поддержку всех неравнодушных, среди которых было много фанатов соперника.

«Очень надеюсь, что нарушителей скоро найдут и накажут. На таком современном стадионе, как «Тоттенхэм Хотспур», этому должно способствовать присутствие десятков телекамер и камер видеонаблюдения. Или же должны быть свидетели, которые видели и слышали, что произошло. Позор, что расизм до сих пор существует в 2019 году. Когда эта глупость прекратится?», — написал Рюдигер в Twitter.

I don't want to involve Tottenham as an entire club into this situation as I know that just a couple of idiots were the offenders. I got a lot of supportive messages on social media from Spurs fans as well in the last hours - thank you a lot for this. (2/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) December 22, 2019

В свою очередь, руководство «Тоттенхэма» пообещало принять все необходимые меры, чтобы наказать виновных.

«В настоящий момент мы проводим тщательное расследование, в ходе которого заслушаем показания «Челси» и его игроков. Расизм в любой форме категорически неприемлем, и на нашем стадионе его не потерпят. К подобным обвинениям мы относимся крайне серьёзно, и в отношении любого человека, уличённого в этом, будут приняты самые строгие меры, включая запрет на посещение стадиона», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «шпор».

«АПЛ должна сделать шаг вперёд»

После финального свистка события матча отошли на второй план. Несмотря на несогласие с решением арбитра удалить Сона, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признался, что его сильно расстраивают подобные инциденты.

«Ненавижу расизм в обществе, ненавижу расизм в футболе. Разочарован, что подобное до сих пор происходит. Судья остановил игру, начал разговаривать с футболистами, с капитанами команд, с тренерами. Я проигрывал и не хотел, чтобы матч был прерван. Но узнав причину, разумеется, признал, что это было необходимо», — приводит слова Моуринью The Guardian.

Его визави Фрэнк Лэмпард также призвал наказать болельщиков, позволивших себе расистские выкрики.

«Не знаю, меняется ли ситуация — и если да, то в какую сторону. Стало гораздо больше понимания того, что существует протокол для сообщения о подобных проявлениях, и это хорошо. Конечно, в идеальном мире такой протокол не был бы нужен», — сказал тренер.

Кроме того, в поддержку Рюдигера выступил защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, экс-футболист сборной Англии Эшли Коул, также подвергавшийся нападкам со стороны болельщиков, наставник «Эвертона» Карло Анчелотти и многие другие.

Некоторые специалисты заявили, что необходимо переходить от слов к действиям и принимать решительные меры по борьбе с расизмом на стадионах. Так, представители Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) призвали власти обратить внимание на эту проблему, а бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предложил ввести правило, позволяющее игрокам, подвергшимся расистским оскорблениям, безнаказанно покидать поле.

«АПЛ должна сделать шаг вперёд, но она прячется за спину футбольной ассоциации. То, что мы видели сегодня, казалось бы, относится к конкретному человеку, но проблема гораздо масштабнее, и нужно что-то быстро предпринять. Вероятно, нужно дать возможность футболистам уходить с поля и прекращать игру. На мой взгляд, только это может изменить ситуацию», — цитирует Невилла Sky Sports.