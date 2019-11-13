FA дисквалифицировала футболиста «Манчестер Сити» Силву за расизм

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за проявление расизма.
FA дисквалифицировала футболиста «Манчестер Сити» Силву за расизм
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA), рассмотрев дело Силвы, было принято решение отстранить его на один матч, оштрафовать на £50 тыс., а также обязать пройти специальные курсы.

Поводом для такого решения стал твит Силвы, опубликовавшего фото своего одноклубника Бенжамена Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?».

Ранее сообщалось, что депутат Рады назвал позором проявления расизма в матче «Динамо» и «Шахтёра».

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