Депутат Рады назвал позором проявления расизма в матче «Динамо» и «Шахтёра»

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Украинский борец руандийского происхождения, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с проявлением расизма во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) между киевским «Динамо», и донецким «Шахтёром».
Депутат Рады назвал позором проявления расизма в матче «Динамо» и «Шахтёра»
  • © Kadir Caliskan, via www.imago-im/www.imago-images.de
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«Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путём унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Не знаниями, не достижениями, не успехами, не поступками... Это позорно не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и позорно для всей страны», — написал Беленюк в своём Instagram.

Он подчеркнул, что считает подобные инциденты недопустимыми.

«Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города», — подытожил депутат.

Во втором тайме матча болельщики с трибун начали оскорблять футболиста «Шахтёра» Тайсона по расовому признаку, вследствие чего игра была приостановлена. Тайсон и его партнёр по команде Дентиньо эмоционально отреагировали на такое поведение фанатов, не сумев сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что в киевском «Динамо» назвали поспешным обвинение фанатов клуба в расизме.

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