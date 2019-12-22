Английские фанаты скандировали расистские кричалки на матче АПЛ
Травля немецкого футболиста приняла такой масштаб, что диктор стадиона призвал болельщиков успокоиться, сообщается в Twitter издания Sky Sports.
Предположительно, кричалки поклонников «Тоттенхэма» стали реакцией на эпизод с удалением корейского форварда этой команды Сон Хын Мина в середине второго тайма за удар Рюдигера ногой.
«Челси» одержал победу со счётом 2:0 благодаря дублю бразильца Виллиана.
Ранее сообщалось, что «Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии.