Английские фанаты скандировали расистские кричалки на матче АПЛ

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Игрок «Челси» Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Тоттенхэма» в ходе матча 18-го тура АПЛ.

Травля немецкого футболиста приняла такой масштаб, что диктор стадиона призвал болельщиков успокоиться, сообщается в Twitter издания Sky Sports.

Предположительно, кричалки поклонников «Тоттенхэма» стали реакцией на эпизод с удалением корейского форварда этой команды Сон Хын Мина в середине второго тайма за удар Рюдигера ногой.

«Челси» одержал победу со счётом 2:0 благодаря дублю бразильца Виллиана.

Ранее сообщалось, что «Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии.

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