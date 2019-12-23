Поражение «Тоттенхэма» от «Челси», победа «Лацио» над «Ювентусом» и невезение «Реала»: события дня в европейском футболе

«Тоттенхэм» Жозе Моуринью уступил бывшей команде португальца «Челси» в матче АПЛ. «Лацио» обыграл «Ювентус» во второй раз за месяц и стал обладателем Суперкубка Италии. А «Реал» нанёс 20 ударов по воротам «Атлетика» и трижды попал в стойку ворот, но так и не смог забить, позволив «Барселоне» выйти на первое место в турнирной таблице Примеры.

Поражение Моуринью от Лэмпарда

В центральном матче игрового дня Жозе Моуринью во главе «Тоттенхэма» противостоял своей бывшей команде «Челси». Португалец наверняка хотел обыграть синих, но его подопечные провели далеко не лучшую встречу. Тем более на этот раз ему предстояло экзаменовать бывшего подопечного Фрэнка Лэмпарда, который только начал тренерскую карьеру.

Уже на 12-й минуте «Челси» вырвался вперёд. Виллиан после розыгрыша углового легко обыграл защитника, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол. Острого ответа на ранний гол «Тоттенхэм» так и не придумал. Хозяева больше владели мячом, но практически не тревожили Тибо Куртуа.

Правда, в конце первого тайма бельгийскому вратарю чуть не нанёс травму Мусса Сиссоко, слишком агрессивно боровшийся за мяч. После этого на поле едва не началась драка, а судья вынужден был охладить пыл некоторых футболистов карточками. А на второй добавленной минуте судьба встречи оказалась фактически решена. Пауло Гассанига в своей штрафной сбил Маркоса Алонсо, и пенальти реализовал всё тот же Виллиан.

Окончательно всё стало ясно на исходе часа матча, когда рефери, посмотрев повтор, показал красную карточку Сон Хын Мину за отмашку ногой от Антонио Рюдигера. Удивительно, но для в целом не грубого игрока это удаление стало уже третьим в АПЛ за календарный год. Сон — первый футболист за 22 года, который сумел осуществить это «достижение».

Болельщики хозяев были настолько раздосадованы произошедшим, что освистали Рюдигера, посчитав, что имела место явная симуляция. По мнению британских СМИ, не обошлось и без расистских оскорблений. «Тоттенхэм» выступил с заявлением и пообещал разобраться в произошедшем.

А Моуринью в течение месяца во главе «Тоттенхэма» дважды проиграл бывшей команде. Вдобавок именитого португальца-учителя полностью переиграл ученик Лэмпард. Кроме того, ранее «шпоры» оказались слабее «Манчестер Юнайтед» — 1:2.

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Сенсационное поражение «Манчестер Юнайтед»

Тем временем манкунианцы на выезде потерпели сенсационное поражение от худшего коллектива АПЛ «Уотфорда». Подопечные Уле-Гуннара Сульшера весь матч бомбардировали ворота соперника, но так и не сумели отличиться.

Вдобавок курьёзнейший мяч пропустил Давид де Хеа. После подачи со стандарта и не самого сильного удара Исмаилы Сарра в ближний угол испанец не удержал мяч в руках и выпустил его в сетку. А спустя несколько минут Аарон Ван-Биссака в собственной штрафной сбил всё того же Сарра, а Трой Дини реализовал пенальти. После этого поражения «МЮ» опустился на восьмое место. «Уотфорд» же одержал первую домашнюю победу в сезоне.

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Осечка «Реала»

А в Испании «Реал» после эль-класико дома принял ещё одного принципиального соперника, «Атлетик» и не сумел обыграть баскский коллектив.

Подопечные Зинедина Зидана имели серьёзное преимущество, владели мячом 70% времени, нанесли два десятка ударов и трижды попали в стойки ворот соперника, однако так и не смогли забить. К тому же, выше всяких похвал действовал молодой голкипер гостей Унаи Симон, совершивший восемь сейвов.

Вдобавок в начале второго тайма мадридцы из-за травмы остались без основного центрального защитника Эдера Милитао. У португальца возникли проблемы с глазом после того, как Кенан Кодро отмахнулся от него рукой. Но за это босниец не получил даже жёлтой карточки.

Таким образом, «Реал» в четвёртый раз в последних пяти матчах разошёлся с «Атлетиком» миром и отпустил в отрыв «Барселону». Теперь от лидирующих каталонцев команду отделяют два очка.

Матч-триллер в Памплоне

Ещё более интересный и насыщенный событиями матч состоялся в Памплоне, где «Осасуна» дала бой сражающемуся за путёвку в Лигу чемпионов «Реалу Сосьедад». Поначалу казалось, что никаких проблем у гостей не возникнет. К 29-й минуте они забили трижды, а арендованный у «Реала» Мартин Эдегор отметился голом и результативной передачей.

Но хозяева и не думали сдаваться и незадолго до перерыва сократили отставание в счёте, а на старте второго тайма забили вновь. В результате интрига в матче жила до последнего. В концовке команды обменялись голами. «Осасуна» же шла вперёд, несмотря на удаление Факундо Ронкальи за 20 минут до конца.

Трофей для римлян

А в Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии. Трофей разыграли действующий чемпион страны «Ювентус» и обладатель национального кубка «Лацио». Римляне в последнее время набрали отличный ход и одержали восемь побед подряд в Серии А, а потому туринцы горели желанием спустить соперника на землю, а заодно поквитаться с ним за поражение в поединке за Суперкубок в 2017-м.

В результате взять реванш у чемпиона не получилось. Подопечные Симоне Индзаги открыли счёт уже на 16-й минуте. Луис Альберто Ромеро отправил мяч в сетку после передачи от Сергея Милинковича-Савича. После этого «Ювентус» забрал мяч под свой контроль и усилил давление на ворота соперника. Однако забить удалось лишь перед самым перерывом. Томас Стракоша спас команду после выстрела Криштиану Роналду, но не справился с добиванием Пауло Дибалы.

Во втором тайме команды в целом действовали на равных, и казалось, матч плавно перейдёт в дополнительное время. Но на 73-й минуте «Лацио» удалось забить вновь. Хуан Куадрадо на дальней штанге не уследил Сенадом Луличем.

В концовке «Юве» изо всех сил пытался отыграться, но удача команде не сопутствовала. А уже в добавленное арбитром время эффектную точку красивым ударом со штрафного поставил Данило Катальди. Родриго Бентанкур же за свой фол поплатился второй жёлтой карточкой. Так «Лацио» во второй раз за три года обыграл туринцев в матче за Суперкубок Италии и стал обладателем данного трофея в пятый раз. Причём коллективу Индзаги удалось обыграть туринцев во второй раз за месяц. 7 декабря «Лацио» оказался сильнее чемпиона в Серии А с таким же счётом — 3:1.

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Крупнейшее поражение «Милана» за 21 год и удачный дебют Гаттузо

Самый крупный разгром дня был зафиксирован в Италии, где «Аталанта» отправила пять безответных мячей в ворота «Милана». «Россонери», казалось, начали оживать прихода на тренерский мостик Стефано Пиоли и в последних четырёх матчах набрали восемь очков.

Однако выезд в Бергамо оказался для них провальным. Уже на десятой минуте счёт открыл Алехандро Гомес, а в заключительные полчаса хозяева отличились ещё четырежды. Забить удалось, в том числе бывшему полузащитнику «Спартака» Марио Пашаличу. Для «Милана» же данное поражение стало самым крупным в Серии А за 21 год. В последний раз они проигрывали с разницей в пять мячей в мае 1998-го. Тогда красно-чёрные ничего не сумели противопоставить «Роме».

Тем временем бывший капитан и наставник «Милана» Дженаро Гаттузо с победы начал карьеру в «Наполи». Неаполитанцы на выезде с огромным трудом переиграли «Сассуоло» благодаря автоголу Педро Обьянга на 94-й минуте. Эта победа стала для вице-чемпиона первой более чем за два месяца в Серии А.