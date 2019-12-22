Настойчивый Мане и неудержимый Фирмино: как «Ливерпуль» стал лучшим клубом мира

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира по футболу, в овертайме победив «Фламенго». Единственный гол в матче записал на свой счёт бразильский форвард «красных» Фирмино. При этом подопечные Юргена Клоппа могли выиграть с более крупным счётом, однако вратарь соперников Диего Алвес неоднократно спасал своих товарищей по команде.

После двух лет в ОАЭ клубный чемпионат мира переехал в Катар. Участникам турнира, начиная с полуфинала, представилась уникальная возможность опробовать стадион «Халифа», который в 2022 году примет игры чемпионата мира среди национальных сборных.

«Ливерпуль» уже состязался в финале клубного ЧМ в 2005 году. 14 лет назад мерсисайдцы капитулировали перед бразильским «Сан-Паулу». Субботний матч расценивался многими как противостояние действительно двух лучших клубов планеты: «Фламенго» в уходящем году выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. «Ливерпуль» после триумфа в Лиге чемпионов близок к титулу в АПЛ — одном из лучших чемпионатов в Европе согласно таблице коэффициентов УЕФА.

Ради успешного выступления в Дохе наставнику «красных» Юргену Клоппу пришлось пожертвовать Кубком английской лиги — специалист отправил на четвертьфинальный матч молодёжный состав. Уже на следующий день после разгрома в Бирмингеме мерсисайдцев ожидал сложный матч с мексиканским «Монтереем». «Ливерпуль» миновал полуфинальный барьер клубного чемпионата мира с большим трудом. Решающий мяч бразилец Фирмино забил лишь в компенсированное время. У «Фламенго» на этой стадии был менее сложный матч с саудовским «Аль-Хилялем».

Решающая встреча турнира началась без раскачки. Уже на первой минуте Фирмино откликнулся на заброс в штрафную и оказался перед вратарём Диего Алвесом. Однако форвард простил своего соотечественника, пробив мимо ворот. Впрочем, «Ливерпулю» не удалось ошеломить «Фламенго» стартовым натиском. Команда из Рио-де-Жанейро последовательно отвечала почти на каждую угрозу соперников. Раз за разом оборону «Ливерпуля» вскрывал Бруно Энрике. Более того, ближе к перерыву номинальные гости прижали «красных» к воротам. Даже Фирмино приходилось отходить назад и помогать защитникам. Казалось, гол назревал. Но подопечные Клоппа отбились, хотя и с большим трудом. За минуту до перерыва голкиперу мерсисайдцев Алиссону пришлось выходить за пределы штрафной, чтобы ликвидировать угрозу со стороны Габриэла.

Вторая половина стартовала с опасного момента у ворот Алвеса. На 47-й минуте в центре внимания вновь оказался Фирмино. После хорошего паса бразилец классно перекинул мяч через защитника и бил мимо Алвеса. На помощь вратарю пришла штанга. Прошло ещё несколько минут, и Мохаммед Салах после передачи с правого фланга в касание пробил в ближний угол. Но и египетскому нападающему немного не хватило точности.

На поле царил обоюдоострый футбол. Мяч практически не задерживался в центре поля. Бразильцам не слишком удавалась комбинационная игра. Поэтому они активно прессинговали.

Развязка матча могла наступить на первой добавленной минуте. Садио Мане рвался к воротам Алвеса и упал на линии штрафной. У многих сложилось впечатление, что пытавшийся прервать проход соперника Рафинья не попал по мячу и остановил Мане недозволенным приёмом. Виновник эпизода рухнул на колени перед главным арбитром Абдулрахманом Аль-Джассимом, пытаясь доказать собственную непричастность к падению ливерпульца. Катарскому судье предстояло принять, возможно, самое сложное решение в своей карьере. Аль-Джассим отправился смотреть видеозапись. И уже совсем скоро развёл руками: нарушения правил в столкновении Мане и Рафиньи не было. Опытный защитник победно взмахнул кулаками. Команды доиграли оставшееся время и отправились отдыхать.

Долгожданный гол состоялся на 99-й минуте. «Фламенго» увлёкся наступлением и провалился в обороне. Теперь Мане всё-таки добился своего. Сенегалец принял пас у правого края, ловко развернулся и в падении протолкнул мяч в центр штрафной одинокому Фирмино. Тот на ложном замахе обыграл защитника и поразил ворота. Радости футболистов «Ливерпуля» не было предела. Они бросились добивать поплывшего соперника и едва не удвоили преимущество. Салах закручивал мяч в дальний угол, но Алвес невероятным образом отразил удар. Вратарь «Фламенго» был в этот вечер просто бесподобен. Чуть раньше он вытащил выстрел под перекладину от Джордана Хендерсона.

В оставшееся время «красные» засушили игру и довели матч до своей победы. Правда, на 119-й минуте вышедший на замену у «Фламенго» Линкольн мог подарить своему клубу серию пенальти. Однако решающий удар из штрафной у 19-летнего игрока получился крайне неудачным. В итоге Клопп добавил в коллекцию очередной трофей. А уже 26 декабря его команде предстоит непростой выезд в Лестер в гости к одноименному клубу, который занимает второе место в АПЛ.