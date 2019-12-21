«Бавария» победила «Вольфсбург» в Бундеслиге благодаря двум голам в концовке матча

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Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» победила «Вольфсбург» в Бундеслиге благодаря двум голам в концовке матча
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Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянс Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принесли голы Джошуа Зиркзее и Сержа Гнабри, забивших на 85-й и 89-й минутах соответственно.

Таким образом, «Бавария», набрав 33 очка, осталась на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» с 24 очками — девятый.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» и «Лейпциг» забили шесть мячей на двоих в Дортмунде.

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