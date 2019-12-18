«Боруссия» и «Лейпциг» забили шесть мячей на двоих в Дортмунде

«Боруссия» из Дортмунда на своем поле разошлась миром с «Лейпцигом» (3:3) в 16-м туре немецкой Бундеслиги.

В первом тайме хозяева обеспечили себе солидный задел благодаря голам Юлиана Вайгля и Юлиана Брандта. Однако после перерыва Тимо Вернер восстановил равновесие, став первым немцем после Герда Мюллера, кому удалось забить 18 мячей в 16 стартовых играх чемпионата Германии. Еще через две минуты Джейдон Санчо вывел «Боруссию» вперёд. Однако Патрик Шик не дал состояться эффектному «камбэку» Дортмунда.

«Лейпциг» лидирует в турнирной таблице, имея 34 очка. У «Боруссии» 30 зачётных баллов и третья позиция.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги.