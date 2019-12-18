Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

Короткая ссылка
«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.

На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен. В концовках каждого из таймов по мячу забил Лоик Реми. Хозяева имели возможность сократить отставание до минимума вскоре после перерыва. Однако Ислам Слимани не смог реализовать пенальти. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут, однако, как и вся команда, не может занести игру себе в актив.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» подвергся разгрому в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить