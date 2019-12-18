Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.

На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен. В концовках каждого из таймов по мячу забил Лоик Реми. Хозяева имели возможность сократить отставание до минимума вскоре после перерыва. Однако Ислам Слимани не смог реализовать пенальти. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут, однако, как и вся команда, не может занести игру себе в актив.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» подвергся разгрому в четвертьфинале Кубка английской лиги.