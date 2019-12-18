«Ливерпуль» подвергся разгрому в четвертьфинале Кубка лиги

«Ливерпуль» крупно уступил «Астон Вилле» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (0:5).

Уже к концу первого тайма хозяева провели четыре безответных гола. В дебюте счёт открыл Конор Хурихейн, затем мяч в свои ворота срезал Морган Бойс, а Жонатан Коджиа разразился дублем. В компенсированное время Уэсли установил окончательный результат.

«Красные» выставили в Бирмингеме самый молодой состав в своей истории. Основа вместе с наставником Юргеном Клоппом находится в Дохе, где в среду, 18 декабря, сыграет с мексиканским «Монтерреем» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Ранее московский «Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая.