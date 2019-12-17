«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая

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Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.

«Подписание меморандума о сотрудничестве с футбольной ассоциацией провинции Юньнань — наш первый шаг на китайский рынок. Мы очень заинтересованы в том, чтобы местный поклонник футбола познакомился с брендом «Спартака» и богатейшими традициями нашего клуба. Также мы будем стремиться привлекать к сотрудничеству спонсоров среди китайских компаний. В целом мы позитивно оцениваем перспективы взаимоотношений с футболом Китая», — заявил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Российский клуб поделится с китайскими партнёрами опытом работы в подготовке молодых футболистов, а ряд местных молодых игроков, в свою очередь,  пройдёт стажировку в «Спартаке».

Ранее Тиль признался, что всё ещё привыкает к России.

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