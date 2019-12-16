Тиль признался, что всё ещё привыкает к России

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль рассказал о своей адаптации в России.

«Я всё ещё привыкаю к России, это нормально. Здесь совершенно другая культура, совсем другой мир. Москва — очень большой город. В Нидерландах я жил в Амстердаме, однако по сравнению с Москвой он выглядит маленьким и уютным. Но всё становится лучше и лучше. Я чувствую, что адаптируюсь, улучшаю свою игру. Так что всё будет хорошо», — цитирует Тиля Voetbal International.

Нидерландский футболист перешёл в московский «Спартак» из клуба «Алкмар Занстрек» летом 2019 года. В текущем сезоне 21-летний игрок принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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