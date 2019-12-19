Гол 18-летнего джокера «Баварии», выход «Ливерпуля» в финал ЧМ и чудо-прыжок Роналду: события дня в европейском футболе

«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» в полуфинале клубного чемпионата мира, а «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» уверенно прошли в полуфинал Кубка английской лиги. «Бавария» с трудом одолела «Фрайбург» благодаря голу 18-летнего Джошуа Зиркзее, а Криштиану Роналду забил ударом головы, пробив с высоты 256 см. «Пари Сен-Жермен» и «Лион» одержали крупные победы в Кубке французской лиги, а АЕК под руководством Массимо Карреры продлил успешную серию в чемпионате Греции.

Триумф подопечных Клоппа

«Ливерпуль» удачно начал второй поход за главным трофеем клубного чемпионата мира по футболу. В последний раз красные принимали участие в турнире в 2005 году и тогда дошли до финала, но там уступили бразильскому «Сан-Паулу». Примечательно, что в полуфинале соперником победителя Лиги чемпионов вновь стал триумфатор Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Правда, если 14 лет назад «Ливерпулю» противостоял коста-риканский «Депортиво Саприсса», то на этот раз соперником мерсисайдцев стал мексиканский «Монтеррей».

В последних четырёх встречах с неевропейскими коллективами мерсисайдцы потерпели три поражения, и начало отчётного матча также не исключало подобного развития событий. Уже на 11-й минуте точный удар Наби Кейта вывел «Ливерпуль» вперёд, но спустя три минуты Рохелио Мори восстановил статус-кво.

Развязка наступила лишь на 17-й секунде компенсированного времени. Вышедший на замену на 85-й минуте Роберто Фирмино вырвался из-под опеки защитника и одним касанием переправил мяч в сетку. Автором передачи стал Трент Александер-Арнольд — лидер по результативным передачам среди футболистов АПЛ в 2019 году. В активе английского латераля 20 голевых пасов, что на один больше, чем у хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

Как и в 2005-м, в финале «Ливерпуль» ждёт дуэль с бразильской командой. На этот раз соперником дружины Юргена Клоппа станет «Фламенго», легко обыгравший саудовский «Аль-Хиляль». Тем примечательнее, что именно красно-чёрные стали первым неевропейским коллективом, обыгравшим мерсисайдцев. В 1981 году «стервятники» одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Победы грандов в Кубке английской лиги

Лидеры АПЛ не испытали проблем в противостоянии с коллективами из низших футбольных дивизионов страны в четвертьфинале Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил «Колчестер» из четвёртого по силе первенства — 3:0, а «Манчестер Сити» уверенно взял верх над соперниками из «Оксфорда» — 3:1. Причём если «красные дьяволы» играли на своём поле, то «горожане» выступали в гостях.

Примечательно, что подопечным Уле Гуннара Сульшера потребовалось всего десять минут, чтобы снять вопросы о победителе. В период с 51-й по 61-ю минуты они отличились трижды. Начало разгрому положил Маркус Рашфорд, для которого этот гол стал 14-м в сезоне и позволил ему повторить своё лучшее достижение в карьере. При этом англичанин мог оформить дубль, но ему помешал защитник гостей Райан Джексон, отметившийся автоголом. Финальную точку в матче поставил Антони Марсьяль.

В отличие от соседа, «Манчестер Сити» вышел вперёд уже в середине первого тайма, но позволил «Оксфорду» отыграться. На 25-й секунде второго тайма Мэтти Тэйлор возродил интригу, но ненадолго. Рахим Стерлинг оформил дубль и перечеркнул шансы хозяев на победу. Однако к чести «Оксфорда» стоит отметить, что его игроки действовали в сверхатакующей манере, исполнив 18 ударов по воротам «Сити». Это стало антирекордом «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы. В последний раз их вратаря так часто беспокоили в феврале 2016 года — в противостоянии с «Челси» в Кубке Англии.

Самой напряжённой получилась дуэль «Эвертона» и «Лестера». В середине первого тайма подопечные Брендана Роджерса дважды огорчили Джордана Пикфорда, но в концовке встречи клуб из Ливерпуля сумел восстановить равновесие. Сначала отличился Том Дэвис, а на первой добавленной минуте своё имя на табло зажёг Лейтон Бэйнс. Тем обиднее, что именно старожил «ирисок» в итоге стал одним из антигероев встречи. Наравне с Дженком Тосуном он не реализовал пенальти в послематчевой серии, чем и воспользовались «лисы».

Сила воли «Баварии» и чемпионские амбиции Мёнхенгладбаха

В нынешнем сезоне самый титулованный клуб Германии чередует удачные матчи с напряжёнными, и гостевая встреча с «Фрайбургом» не стала исключением. Благодаря быстрому голу Роберта Левандовски «Бавария» вышла вперёд уже на 16-й минуте, но соперник не думал сдаваться. Вскоре после начала второго тайма Винченцо Грифо остался неприкрытым в штрафной и эффектным ударом с лёту распечатал ворота Мануэля Нойера.

Главным героем встречи стал юный Джошуа Зиркзее, которому на момент игры исполнилось 18 лет 210 дней. Он появился на поле на 90-й минуте и стал самым молодым голландцем, когда-либо забивавшим в Бундеслиге. Форвард получил передачу от Сержа Гнабри и прокинул мяч между ног соотечественнику Марку Флеккену. Чуть позже Гнабри отличился сам и установил окончательный результат, сыграв на добивании после собственного дальнего удара.

Этот успех позволил «Баварии» набрать 30 очков и сравняться с занимающей третье место дортмундской «Боруссией», в то время как на вершину турнирной таблицы вновь поднялись одноклубники «шмелей» из Мёнхенгладбаха. «Жеребята» дома взяли верх над главным аутсайдером Бундеслиги «Падерборном» и вместе с «Лейпцигом» имеют в своём активе по 34 балла.

Особенно ярко себя проявил Алассан Плеа. Сначала француз отличился на 13-й секунде второго тайма, а затем помог команде заработать 11-метровый. К точке подошёл Ларс Штиндль и упрочил преимущество. Ещё одно достижение оформил Патрик Херрман. Хавбек в 140-й раз вышел на поле со скамейки запасных и сравнялся с Халилом Алтынтопом — рекордсменом Бундеслиги по этому показателю.

Серия Роналду

«Ювентус» начал новую победную серию, с трудом взяв верх над «Сампдорией». Все голы пришлись на первую половину встречи: Пауло Дибала эффектным ударом с лёту открыл счёт, Джанлука Капрари мощно пробил из пределов штрафной и восстановил равенство, а автором победного мяча стал Криштиану Роналду, отличившийся в пятом матче подряд. При этом гол получился не только важным, но и красивым. Португалец в высоченном прыжке замкнул навес Алекса Сандро, пробив с высоты 256 см. По информации DAZN, для этого форварду потребовалось подпрыгнуть на 71 см.

Второй тайм запомнился ожесточённой борьбой, что вылилось сразу в шесть жёлтых карточек. Больше всех со знаком минус отличился всё тот же Капрари, за 16 минут получивший два горчичника. Причём первый был выдан за разговоры с арбитром, а второй — за удар по лицу Мериха Демирала.

Разгромная победа ПСЖ и успех бывшего соперника «Зенита»

Действующий чемпион Франции ПСЖ не испытал проблем в 1/8 финала Кубка лиги. Подопечные Томаса Тухеля в гостях не оставили шансов «Ле Ману», отправив в его ворота четыре мяча. Ключевые роли вновь сыграли Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария, записавшие на свой счёт по голу и результативной передаче. На данный момент француз и аргентинец являются лидерами Лиги 1 по числу результативных действий — 22 и 19 соответственно.

«Лион» также обеспечил себе путёвку в 1/4 финала турнира. Бывший соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов обыграл «Тулузу» со счётом 4:1. Бертран Траоре оформил дубль, а Жеан Лукас и Мартен Терье довершили разгром соперника. У гостей гол престижа на счету Куадио Коне.

Успех Карреры

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера одержал свою вторую победу в ранге главного тренера АЕК. Если в выходные был повержен крепкий «Ксанти», то на этот раз пал один из аутсайдеров первенства Греции — «Астерас». В преддверии гостевой встречи футболисты из Триполиса имели в пассиве безвыигрышную серию из шести матчей, но дали настоящий бой сопернику. Они превзошли визави по числу ударов по воротам (9:7) и уступили с минимальной разницей в счёте — 1:2.

Уже на седьмой минуте хозяева заработали право на 11-метровый, который уверенно реализовал штатный пенальтист Петрос Мантолас. А в самом начале второго тайма преимущество удвоил экс-форвард «Рубина» Марко Ливая. За 12 минут до конца встречи Луис Фернандес ворвался в штрафную площадь и красивым ударом под перекладину сократил отставание, но на большее гостей не хватило.