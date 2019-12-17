«Лучше уехать, даже если страшно»: Татаев об игре в Европе, дружбе с Комличенко и мечтах о сборной

Молодым российским футболистам не стоит бояться переезда в Европу. Об этом в интервью RT заявил защитник чешского «Млада-Болеслава» Алексей Татаев. Он отметил, что за рубежом проще обратить на себя внимание топ-клубов, и признался, что согласился пойти на понижение зарплаты ради шанса проявить себя в иностранном чемпионате. Также воспитанник «Краснодара» рассказал о дружбе с Николаем Комличенко и поделился мнением относительно своих перспектив в сборной России.

«В «Краснодаре-2» получал больше, чем сейчас в «Младе»

— Почему вы решились перейти в «Млада-Болеслав» и подписать контракт на три года?

— Для меня это шаг вперёд. Слухи об интересе ко мне ходили давно, но афишировать эту информацию было нельзя. Когда последовало официальное предложение, в «Краснодаре» предложили подумать. Пришёл к выводу, что так будет лучше для развития моей карьеры. В клубе пошли навстречу и не чинили никаких препятствий.

— Но вы ведь могли остаться футболистом «Краснодара» и выступать на правах аренды в Чехии?

— Согласен. Но, когда я переходил в «Младу», клубы подписали между собой договор аренды с правом выкупа. Так что в Чехии этой опцией просто воспользовались. Мы тепло пообщались с руководством «Краснодара». Мне сказали: «Если ты этого хочешь, мы согласны, никаких проблем. Играй, прогрессируй, потом можем вернуть тебя обратно». Нет, об опции первоначального выкупа речи не идёт, но в любом случае за меня не придётся платить слишком большие деньги.

— В финансовом плане выиграли?

— Это значения не имеет. Могу сказать, что в «Краснодаре-2» получал больше, чем сейчас в «Младе». К тому же жизнь в Чехии дороже. Да и зарплаты в чешском футболе небольшие. Но сразу сказал, что согласен на любые деньги, главное — проявить себя в Европе. Нужно сначала потерпеть, а деньги придут.

— В «Краснодаре» сейчас по большому счёту нет альтернативы Александру Мартыновичу и Урошу Спаичу, и на вас могли бы обратить внимание. Нет сожаления, что покидаете родной клуб?

— Внутренние обиды были раньше, когда меня не брали в первую команду «Краснодара». Я очень этого хотел, иногда даже общался с руководством и просил дать шанс. Но со временем начал понимать, что ещё сыроват. Даже сейчас, если бы меня вернули, не думаю, что смог бы стать футболистом основы. Команда сражается за титулы и попадание в Лигу чемпионов. Мне нужно много работать над собой, чтобы достичь такого уровня. На данный момент я абсолютно счастлив. Играю в европейской команде. За чемпионатом Чехии следят скауты и в любой момент меня могут заметить.

— Пытались узнать о своих перспективах в родном клубе?

— Мы с Мурадом Мусаевым всегда на связи и в любой момент можем списаться. Но насчёт моего места в основе разговоров не было. Общался только с руководством. Знаю, что за мной следят, но на позицию центрального защитника не поставят молодого футболиста без опыта.

— Но в ЦСКА в центре обороны играют 20-летний Игорь Дивеев и 17-летний Вадим Карпов. Вам же уже 21.

— Им дали шанс. В «Краснодаре» тоже играет немало молодых ребят. Но, если весь состав собрать исключительно из молодёжи, никакого прогресса не будет — и команда опустится вниз. Всё же молодым свойственна нестабильность. Три-четыре матча ты можешь провести на отличном уровне, а потом один-два провалить. Над этим необходимо работать.

— Сергей Галицкий вас напутствовал как-то?

— У меня нет его номера телефона, и мы с ним не общаемся. Но переписывался с Арамом Фундукяном (директором академии «Краснодара». — RT). Уверен, они с Галицким общались на мой счёт.

«В Европе всё очень строго, есть законы, которые нужно исполнять»

— Вы сказали, что хотели бы дорасти до ведущих чемпионатов. А в каком конкретно мечтаете оказаться?

— Прежде всего хочется достичь своего максимума в футболе, стать основным футболистом команды, которая сражается за титулы, к примеру, в Серии А или АПЛ. Но лично мне с детства нравилась Италия.

— А в РПЛ готовы вернуться?

— Если и возвращаться, то ради борьбы за трофеи. Нет смысла переходить в команду, которая находится в середине турнирной таблицы или сражается за выживание. Если говорить о России, в первую очередь хотелось бы защищать цвета «Краснодара», где меня воспитывали и растили.

— Зачем уезжать в Чехию, если РПЛ выше уровнем?

— Приведу простой пример. Из Чехии до Германии ехать четыре часа. А чтобы из той же Германии прилететь в Россию, скаутам нужно только визу делать неделю. Куда они скорее отправятся?

— Зато в России вы могли бы выступать в еврокубках.

— А почему в «Млада-Болеславе» не могу? Да, в этом сезоне команда быстро вылетела из Лиги Европы, но это потому что меня не было. (Смеётся.) Решал проблемы с визой.

— Вячеслав Караваев для вас ориентир?

— Испытываю к Славе огромное уважение. Он не побоялся уехать и доказал, что поступил правильно. Набрался опыта и уверенности, вернулся обратно, завоевал место в стартовом составе «Зенита». Чем не пример для подражания? Дети должны равняться именно на таких футболистов. Схожим образом развивается карьера Александра Головина — с той лишь разницей, что он уже в «Монако». Знаете, лучше уехать, даже если страшно. Пусть не получится, но ты потом не будешь жалеть, что упустил свой шанс.

— У вас страх присутствовал, когда вас отдали в аренду впервые?

— Не то чтобы страх, скорее волнение. Было непонятно, как всё сложится. Всё-таки новая культура, новый подход к футболу, новая система тренировок. Я не знал, как справлюсь. Тем более впервые в карьере сменил команду. Но мне очень повезло, что в «Млада-Болеславе» уже играл Николай Комличенко. Он помог мне адаптироваться. Теперь я уже не боюсь ехать куда-то ещё. Знаю, что могу справиться с конкуренцией и прочими сопутствующими моментами.

— Из-за чего больше всего переживали, когда отправились в Чехию?

— Из-за того, что на первых порах не всё будет получаться на тренировках. Такое случается, когда слишком хочешь себя проявить. Пугало, что приеду и первую неделю буду волноваться, переживать. Но влился я на удивление быстро, с первого занятия приглянулся тренеру.

— А как же язык?

— Конечно, чешского не знал, но Коля был тут и помогал. Со временем начал учить и сейчас уже могу спокойно объясняться, прекрасно понимаю тренера. Тем более старшее поколение здесь помнит русский, поэтому на первых порах с людьми в возрасте было проще.

— Самостоятельно занимались?

— С преподавателем. В ресторане познакомился с одной учительницей, она сказала, что готова помочь мне освоить язык. Приходил к ней раз в неделю, брал материалы, а уже дома учил. Со временем понял, что ничего сложного в чешском языке нет.

— Учите другие языки?

— В школе знал английский, но, когда долго не разговариваешь на нём, всё забываешь. Впрочем, если поеду в другую страну, то выучу быстрее. В Чехии я понял, что, когда знаешь язык, общаешься с партнёрами, играть куда проще.

— Всегда считалось, что российские футболисты с трудом адаптируются в Европе. Почему сложилось такое мнение, на ваш взгляд?

— Мне кажется, всё индивидуально. Тут скорее стоит говорить о российском футболе. Посмотрите, какие деньги платят игрокам в России. В Европе такие никто не предложит. Плюс здесь совсем другая культура. Например, в Чехии на машинах все ездят спокойно, никто не нарушает правила. А в России сами знаете как. В Европе всё очень строго, есть законы, которые нужно исполнять.

— Что больше всего вас удивило в Чехии?

— Поразила красота вокруг. Я живу в Болеславе, это маленький городок. Приехал как раз в преддверии Нового года, всё было украшено. Тот же стиль вождения... Ты подходишь к переходу, и машины начинают метров за 20 останавливаться, пропускают тебя. Все пристёгиваются. Меня это очень сильно удивило. О полицейских тоже слышал много хорошего. Здесь если тебя задержали с каким-то незначительным нарушением, то могут просто обойтись устным внушением. Объяснят, что так делать нельзя, подскажут, помогут, а штрафовать не станут.

— Чем вообще занимаетесь в свободное время?

— Недавно познакомился с парнями из России, которые учатся и работают на заводе Škoda. Также стараюсь в свободное время общаться с родителями, друзьями. Читаю книги, могу глянуть какой-нибудь фильм. С удовольствием изучаю интервью с футболистами, хоккеистами, другими русскими спортсменами. Скучать не приходится.

— А как же YouTube?

— Смотрю «Красаву», разумеется, видел выпуск про молодых футболистов «Краснодара». Но на YouTube ни на кого не подписан. Если выходит что-то интересное, могу посмотреть. Вообще, люблю Comedy Club, особенно нравится, как Павел Воля высмеивает жизненные вещи и подмечает нюансы.

— Известно, что вы очень много читаете. Какую литературу предпочитаете?

— Сейчас читаю «Кафку на пляже» Харуки Мураками. Друг из Таганрога посоветовал. А так, любимого жанра у меня нет. Могу читать всё, что посоветуют. А бывает и так, что вижу цитату из книги в интернете и понимаю: хочу её прочесть.

— Какой у вас любимый писатель?

— Любимого нет. Из современных нравится Вячеслав Прах, молодой писатель из Санкт-Петербурга. У него очень необычный подход к литературе. Также отмечу Халеда Хоссейни. Это американский писатель афганского происхождения. Во время войны он переехал в США и пишет очень интересные книги. Они о том, каким должен быть настоящий мужчина.

«Постоянно беру пример с Комличенко»

— Пока вы полностью повторяете карьерный путь Комличенко, права на которого «Млада» также выкупила у «Краснодара». Общались с ним перед тем, как поставить подпись под контрактом?

— Да, разумеется. Объяснил, что хочу перейти. Он сказал: «Без проблем. Всё правильно, так будет только лучше». Но мне сейчас, разумеется, проще, чем Коле, ведь он прокладывал путь самостоятельно. Ему смотреть было не на кого, а я постоянно беру пример с него.

— У Комличенко недавно родился сын. Как он изменился после этого события?

— Коля — семейный человек. В первое время думал, он не такой, может куда-то сходить погулять, развеяться. На самом деле, если выпадает свободная минутка, он сразу звонит родным. Когда дают два выходных, летит к жене и ребёнку. Постоянно с ними на связи. Я тоже смотрю, как там дела у Тимофея, как он играет. Коля в шутку называет его бандитом. (меётся.)

— Когда Комличенко забил Сан-Марино, вы были особенно рады за друга?

— Конечно. Смотрел игру в расположении молодёжной сборной и орал что есть силы, когда он отличился. Потом написал ему, поздравил. Приятно, что мы выступаем за одну скромную чешскую команду, а человека при этом вызывают в сборную России. Это пример футболиста, который своим трудом зарабатывает себе имя. Понимаешь, что без проблем можно попасть в национальную команду даже из «Млада-Болеслава». Просто всему своё время, нужно показывать тот футбол, который нужен сборной. А так, сейчас легко посмотреть, как ты сыграл, по Instat. Если надо будет, человек из тренерского штаба сборной может прилететь на нашу игру. Уже бывало.

— Это правда, что Комличенко готов уехать во Францию?

— Подробностей не знаю, но варианты есть. Знаю от ребят, что здесь на каждую игру прилетают скауты из разных стран, так что в этом нет ничего удивительного. Уедет ли он из Чехии зимой? Посмотрим, всё возможно, откроется трансферный рынок, и предложение может сделать кто угодно.

— Николай настроен остаться в Европе?

— Он хочет играть в топ-клубе, а откуда он будет, увидим.

— За что Комличенко удалили в игре со «Спартой»?

— Ему показали вторую карточку в ситуации, где никакого фола не было и в помине. Просто это «Спарта». Когда играешь с ними, судьи всегда свистят «в одну калитку». В итоге Коле просто отменили эту вторую жёлтую. Наш клуб подал апелляцию и добился своего.

— А как сами отличились в игре с «Баником», помните, ведь этот мяч стал для вас дебютным в карьере?

— Не могу сказать, что случилось невероятное. Пошла обычная подача со стандарта, Коля не дотянулся, а я направил мяч прямо в угол. Отнёсся как к обычному рядовому голу, ведь шла девятая минута встречи. Толком порадоваться не успел, вся игра впереди, не до эйфории.

«Галактионов может так «напихать», что мало не покажется»

— После перехода в «Младу» вы отдельно поблагодарили наставника молодёжки Михаила Галактионова. Почему?

— Когда мне было 15, тренер вызвал меня в юношескую сборную. Мы с ним всегда на связи, часто общаемся, отношения очень тёплые. Он многому меня научил. Понятно, что я вырос в «Краснодаре», провёл там семь лет, но и Михаил Михайлович внёс большой вклад в моё развитие. Решил, что правильно будет вспомнить об этом и сказать спасибо.

— Можете объяснить, в чём секрет успешной работы Галактионова с молодёжью?

— Тренер всегда говорит всё в лицо, ничего не скрывает. Если надо, может так «напихать», что мало не покажется, а потом сам подойдёт и посмеётся, пошутит. Он находится в тёплых отношениях со всеми футболистами. В этом его плюс. К каждому подойдёт, спросит, как дела, как семья.

— Он обрадовался тому, что вы перешли в «Младу»?

— Позвонил и поздравил меня, как только стало известно. Сказал, что всегда следит и ждёт в сборной. О таком векторе развития карьеры разговаривал с ним давно, лет в 17—18 ещё. Тогда он говорил, что если будет вариант поехать в Европу, то нужно на него обязательно соглашаться. Мнение Галактионова для меня тоже очень важно.

— С юношеской сборной вы дошли до полуфинала Евро и сыграли на чемпионате мира в Чили. Что запомнилось больше всего?

— Это были турниры, побывав на которых, хочешь вернуться ещё. Для нас, молодых пацанов, это была большая мотивация. После молодёжного мундиаля понимаешь, что на взрослом будет вообще нечто нереальное, крутое. В Чили создали классные условия, к нам все очень тепло относились, все жили футболом. Люди подходили, фотографировались, просили автографы. Понял, что нужно пахать, чтобы снова попасть на такой турнир. Сказал себе, что теперь буду работать ещё больше. В 1/8 финала проиграли Эквадору — 1:4, но я смотрел матч с трибуны из-за дисквалификации. Соперник был не настолько силён, просто у них залетело вообще всё.

— У нынешней молодёжки внушительный состав. Многие выходят в основе топ-клубов РПЛ. Как думаете, с чем это связано?

— Судите сами, всё это футболисты, с которыми работал Галактионов. Он тренировал 1998 и 1999 годы рождения. Тренер всегда объяснял нам: главное — клуб. Если начнёте проявлять себя, буду вызывать вас под знамёна. А сборная у него всегда была такая, что туда хотелось приезжать. Теперь вы сами видите, что у многих парней получилось.

— Часто говорят, что нынешняя молодёжь более профессионально относится к делу. Согласны?

— Не могу сказать за всех, но я в своё время начал ходить в тренажёрный зал, поскольку смотрел за старшими футболистами. Когда в 17 лет попал в основной состав «Краснодара», видел, что опытные ребята ходят туда постоянно. Спросил у тренера, зачем они это делают. Мне объяснили, и я тоже начал ходить. Сейчас обязательно дополнительно занимаюсь до и после каждой тренировки, качаю ноги, руки.

— Кто был для вас главным примером в основе «Краснодара»?

— Андреас Гранквист. Для меня это лучший защитник, когда-либо игравший в России. Он был силён во всём, особенно в чтении игры и длинных передачах.

— В сборной России сейчас не всё гладко с защитниками. Понимаете, что есть реальный шанс туда попасть?

— Я поставил перед собой цель — пробиться в национальную команду. Но на данном этапе буду там лишним человеком. Когда пойму, что готов, тогда возможность и представится. Мне ещё много в чём нужно прибавлять.

— Кого считаете лучшим российским защитником на данный момент?

— Сложный вопрос. Честно говоря, очень редко смотрю РПЛ за исключением матчей «Краснодара». Но отметил бы Дивеева. Его игра меня по-хорошему удивляет. Игорь действует не по годам чётко и уверенно. Посмотрим, может когда-нибудь вместе сыграем с ним за первую сборную.