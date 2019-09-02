СМИ: «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Караваева

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Санкт-петербургский «Зенит» достиг договорённости с голландским «Витессом» по трансферу защитника Вячеслава Караваева.
СМИ: «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Караваева
  • globallookpress.com
  • © Niels Boersema/ZUMAPRESS.com

Как сообщает «Чемпионат», о переходе 24-летнего россиянина официально будет объявлено 2 сентября.

Отмечается, что Караваев подпишет с «Зенитом» контракт, рассчитанные на четыре года.

Караваев, являющийся воспитанником московского ЦСКА, играет за «Витесс» с 2018 года. В его активе два забитых мяча и девять голевых передач в 64 матчах за клуб из Арнема, которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что «Витесс» победил АЗ и возглавил турнирную таблицу Эредивизи.

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