СМИ: «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Караваева
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Как сообщает «Чемпионат», о переходе 24-летнего россиянина официально будет объявлено 2 сентября.
Отмечается, что Караваев подпишет с «Зенитом» контракт, рассчитанные на четыре года.
Караваев, являющийся воспитанником московского ЦСКА, играет за «Витесс» с 2018 года. В его активе два забитых мяча и девять голевых передач в 64 матчах за клуб из Арнема, которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что «Витесс» победил АЗ и возглавил турнирную таблицу Эредивизи.