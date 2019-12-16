Планы на евровесну: в Швейцарии проходит жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
- AFP
- © VALERY HACHE
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16 декабря 2019
Участвовать в жеребьёвке будет Келли Смит, легендарная футболистка сборной Англии и «Арсенала».
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Распределение команд начнётся с минуты на минуты. Кому-то из них будет суждено выиграть Кубок чемпионов на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 30 мая.
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Самой непробиваемой командой был ПСЖ. Всего два пропущенных мяча было у французов. Благодарить за это они должны своего вратаря Кейлора Наваса.
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Лучшим бомбардиром группового этапа стал поляк Роберт Левандовски из «Баварии», забивший 10 мячей. Его же команда стала самой результативной — у чемпионов Германии было 24 гола в шести матчах!
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Напомним, что «Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа в таком статусе выиграли четыре матча группового этапа, сыграли один раз вничью и проиграли на выезде «Наполи». Английский клуб стал первым в своём квартете и будет сегодня сеяным при жеребьёвке.
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Церемония жеребьёвки Лиги чемпионов вот-вот начнётся. А команды Лиги Европы узнают своих соперников в 15:00 по московскому времени.
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Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля следующего года. Ответные игры пройдут 10, 11, 17 и 18 марта. С четвертьфинала никаких ограничений при жеребьёвках уже не будет.
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По правилам жеребьёвки, не могут сыграть в одной паре команды из одной страны и из одной группы. Так что, например, «Челси» сыграет либо с чемпионами Германии, Испании, Италии и Франции, то есть с «Баварией», «Барселоной», ПСЖ и «Ювентусом», либо с новичком плей-офф «Лейпцигом».
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В соперники им могут достаться кто-то из этих восьми команд: «Аталанта», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Лион», «Наполи», «Реал», «Тоттенхэм» и «Челси». Они в своих группах были вторыми.
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В Лиге чемпионов сыграют только представители большой европейской пятёрки футбольных чемпионатов из Англии, Испании, Италии, Франции и Германии. Посев при жеребьёвке 1/8 финала получат «Бавария», «Барселона», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Лейпциг» и «Ювентус» как победители своих групп.
🤔 За кого болеете в 1/8 финала?#жеребьевкаЛЧpic.twitter.com/RSKaFbPRRM— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 16, 2019
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