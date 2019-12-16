Планы на евровесну: в Швейцарии проходит жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

В швейцарском Ньоне проходит жеребьёвка плей-офф еврокубков. Своих соперников узнают 16 команд, вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов, и 32 клуба, пробившихся в 1/16 финала Лиги Европы. Россия не будет представлена ни в том, ни в другом турнире. RT ведёт текстовую трансляцию.

AFP

© VALERY HACHE