Достижение Роналду, скандалы вокруг Озила и травля Зозули: главные события воскресенья в европейском футболе

Криштиану Роналду оформил дубль за «Ювентус» в 16-м туре чемпионата Италии и стал первым футболистом в истории, забившим не менее десяти мячей в 15 сезонах подряд. Украинский игрок «Альбасете» из второго испанского дивизиона Роман Зозуля расплакался в раздевалке после того, как фанаты «Райо Вальекано» обозвали его нацистом. В знак солидарности со своим партнёром гости отказались продолжать встречу.

Спасение «Реала» в Валенсии

Довольно неожиданно завершился прошедший на «Месталье» в рамках 17-го тура испанской Примеры матч «Реала» и «Валенсии». Многие ждали от мадридцев уверенной победы и выхода на первое место в турнирной таблице после того, как «Барселона» не сумела переиграть «Реал Сосьедад».

Однако подопечные Зинедина Зидана на протяжении всей игры испытывали проблемы с реализацией. «Летучие мыши», в заявке которых отсутствовал не успевший оправиться от травмы Денис Черышев, открыли счёт на 78-й минуте усилиями Карлоса Солера. Лишь на пятой добавленной минуте мадридцы смогли уйти от поражения — после подачи с угла поля Карим Бензема в сутолоке у ворот отправил мяч в сетку.

Считанных секунд не хватило хозяевам для того, чтобы оформить победу. Поэтому после гола Бензема на стадионе царило некоторое смятение. Если до матча хозяева «Местальи» охотно согласились бы на ничью, то после финального свистка игроки корили себя за то, что не усмотрели за французским форвардом.

«Барселона» и «Реал» продолжают возглавлять турнирную таблицу Примеры, имея в активе по 35 очков. Каталонцы опережают столичный клуб по дополнительным показателям. Уже в среду, 18 декабря, гранды сойдутся на «Камп Ноу» в эль-класико.

Фанаты довели Зозулю

Особенно жарко в минувшие выходные было на матчах испанской Сегунды. Так, перед игрой 20-го тура между «Сарагосой» и «Расингом» произошла массовая драка фанатов команд за пределами стадиона «Ла-Ромареда». Итогом побоища стали травмы у нескольких человек. Полиция попыталась не пропустить нарушителей порядка на трибуны, отправив приезжих хулиганов обратно в Сантандер.

А в Мадриде была прервана встреча между «Райо Вальекано» и «Альбасете». Причиной стали оскорбления украинского легионера гостей Романа Зозули болельщиками хозяев. Некоторые считают этого футболиста приверженцем национал-социализма, в то время как многие поклонники «Райо» проповедуют левые взгляды.

«Зозуля, ты нацист», — скандировали фанаты по ходу игры, чем довели Зозулю до слёз. Арбитр даже останавливал матч на несколько минут, но собравшиеся на арене не успокоились. В результате игроки «Альбасете» в знак солидарности с украинцем решили не выходить на второй тайм. Позже выяснилось, что Зозуля ещё до матча опасался за свою безопасность. В феврале 2017-го он на правах аренды перешёл в «Райо», однако из-за травли со стороны фанатов не провёл за клуб ни одной игры и был вынужден сменить команду.

Конфликты Озила

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ прошёлся катком по «Арсеналу» в Лондоне. На «канониров» пока никак не подействовала смена главного тренера. Неразбериха, царившая при Унаи Эмери, продолжается и при Фредрике Юнгберге. Дела у «Арсенала» сейчас настолько плохи, что команду без стеснения публично критикуют даже бывшие игроки.

В самом клубе полыхает скандал из-за высказывания Месута Озила о ситуации с уйгурами в Китае. «Арсенал» оперативно выпустил официальное заявление, в котором назвал позицию немецкого легионера его сугубо личным мнением. Однако китайский вещатель отменил показ матча с «Сити». Как выходить из сложившейся ситуации, руководство лондонцев, похоже, пока не очень представляет. Потеря китайского рынка сулит «Арсеналу» серьёзный финансовый и имиджевый ущерб.

Явно пребывающий в нервном напряжении Озил болезненно воспринял свою замену на 59-й минуте поединка с «горожанами». Покидая поле, он подбросил перчатки и ударил по ним ногой. После матча Юнгберг пообещал разобраться с поведением футболиста. В свою очередь, фанаты «Арсенала» раскритиковали шведского специалиста за улыбку во время беседы с Хосепом Гвардиолой. По их мнению, наставнику команды в сложный период должно быть не до веселья.

В итоге «канониры» в отчётном матче не нашли аргументов против Кевина де Брёйне, который забил два мяча и ассистировал Рахиму Стерлингу. «Сити» закрепился на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание от «Ливерпуля» составляет 14 очков. «Арсенала» занимает девятое место в таблице, уступая мерсисайдцам 27 очков.

По мнению английских СМИ, Юнгберг надолго не задержится на своём посту. В преемники ему прочат португальца Нуну из «Вулверхэмптона». В России он известен по выступлениям в качестве вратаря за московское «Динамо».

Сами «Вулвз» в 17-м туре прервали беспроигрышную серию, уступив дома «Тоттенхэму» со счётом 1:2. Три очка на первой добавленной минуте матча лондонцам принёс защитник Ян Вертонген. Наставник «шпор» Жозе Моуринью был так доволен действиями своих игроков, что назвал развязку «невероятной».

Ещё в одном матче игрового дня «Манчестер Юнайтед» разошёлся миром с «Эвертоном» на «Олд Траффорд». На 36-й минуте встречи манкунианцы пропустили нелепый гол — после подачи углового мяч попал в ногу защитника Виктора Линделёфа и влетел в ворота. Вратарь «МЮ» Давид де Хеа опубликовал в своём Twitter фото этого эпизода, намекнув на то, что гости нарушили правила.

Голевой рекорд Роналду

В Италии «Ювентус» взял реванш за первое поражение в сезоне. В 16-м туре Серии А подопечные Маурицио Сарри расправились в Турине с «Удинезе». Перед игрой наставник восхищался уровнем физической готовности Криштиану Роналду. Если верить Сарри, в свои 34 года форвард восстанавливается после матчей быстрее, чем когда-либо в карьере.

В схватке двух чёрно-белых коллективов уже к концу первого тайма Роналду оформил дубль, а Леонардо Бонуччи довёл счёт до крупного. «Удинезе» хватило только на гол престижа в компенсированное время.

В активе Роналду теперь девять забитых мячей в чемпионате Италии и 11 голов в 19 матчах во всех турнирах сезона. Таким образом, португалец стал первым футболистом в истории, забивавшим не менее чем десять голов в 15 сезонах подряд. У Лионеля Месси из «Барселоны» пока 14 таких сезонов.

Также стоит отметить, что из-за болей в плече игру с «Удинезе» пропустил основной вратарь «Юве» Войцех Щенсны. Это позволило ветерану туринцев Джанлуиджи Буффону повторить рекорд Алессандро Дель Пьеро по количеству матчей за клуб в Серии А. Встреча с «Удинезе» стала для 41-летнего голкипера 478-й в карьере. Больше матчей в чемпионате Италии, чем Джанлуиджи (646), провёл только экс-капитан «Милана» Паоло Мальдини (647). Скорее всего, «вечный» рекорд защитника всё-таки не устоит.

В своём матче 16-го тура главный соперник «Юве» в этом сезоне — миланский «Интер» — на выезде упустил победу над «Фиорентиной» на второй добавленной минуте. На ранний гол Борхи Валеро ответил Душан Влахович. «Интер» и «Ювентус» довели количество набранных в чемпионате очков до 39. «Рома», за которую в победной игре со СПАЛ (3:1) отличился Генрих Мхитарян, отстаёт от лидеров на семь очков и располагается на четвёртой позиции.

Во Франции бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес впервые забил за «Пари Сен-Жермен». Аргентинец открыл счёт в дебюте выездной встречи с «Сент-Этьеном», завершившейся крупной победой гостей (4:0). Во многом одержать победу им помогло удаление у хозяев в середине первого тайма. «ПСЖ» лидирует в чемпионате, опережая занимающий вторую строчку «Марсель» на семь очков и имея матч в запасе.