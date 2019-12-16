Футбольный матч в Испании был прерван из-за оскорблений фанатами украинца

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Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за поведения болельщиков.
Футбольный матч в Испании был прерван из-за оскорблений фанатами украинца
  • © albacetebalompie.es

Болельщики «Райо Вальекано» с трибун выкрикивали оскорбления в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули, в частности называли его «нацистом».

Главный арбитр встречи приостановил игру, а фанатов предупредили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена. После перерыва матч не был возобновлён.

В Ла Лиге поддержали решение судьи и подчеркнули, что такое поведение фанатов противоречит ценностям футбола.

В 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», но из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.

Ранее Ярослав Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из сборной Украины.

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