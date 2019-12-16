Футбольный матч в Испании был прерван из-за оскорблений фанатами украинца
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Болельщики «Райо Вальекано» с трибун выкрикивали оскорбления в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули, в частности называли его «нацистом».
Главный арбитр встречи приостановил игру, а фанатов предупредили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена. После перерыва матч не был возобновлён.
В Ла Лиге поддержали решение судьи и подчеркнули, что такое поведение фанатов противоречит ценностям футбола.
В 2017 году Зозуля перешёл в «Райо Вальекано», но из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.
Ранее Ярослав Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из сборной Украины.