Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из сборной Украины

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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, как на Украине восприняли его слова о завершении карьеры в национальной команде.
Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из сборной Украины
  • © fc-zenit.ru

«Слова об уходе из сборной Украины, которые удивили? Кто-то писал «чудак на букву М» и тому подобное, другие — «понимаем твой выбор». Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним», — цитирует Ракицкого «Фонтанка».

В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Игрок выступал за сборную Украины с 2009 года. На его счету 54 матча и пять голов в составе национальной команды.

Ранее украинский журналист рассказал, как в стране отреагировали на заявление Ракицкого.

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