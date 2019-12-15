Мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» и не сумела вернуться в лидеры Бундеслиги

Мёнхенгладбахская «Боруссия» потерпела поражение от «Вольфсбурга» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Фольксваген Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Вольфсбург» забил первым. На 13-й минуте отличился Ксавер Шлагер. «Боруссия» спустя две минуту ответила голом Бриля Эмболо.

Победу хозяевам поля принёс гол Максимилиана Арнольда, забившего на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Таким образом, «Боруссия» упустила возможность вернуться на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда из Мёнхенгладбаха с 31 очком занимает второе место, уступая лидирующему «Лейпцигу» два очка. «Вольфсбург» набрал 23 очка и поднялся на восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге.