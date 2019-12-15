Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» разгромить «Арсенал» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Сити» забил уже на второй минуте. Отличился Кевин Де Брёйне. На 15-й минуте Рахим Стерлинг удвоил преимущество «горожан», а на 40-й всё тот же Де Брёйне довёл счёт до разгромного, оформив дубль.

Таким образом, «Манчестер Сити», набрав 35 очков, сократил своё отставание от идущего на втором месте в турнирной таблице «Лестера» до четырёх очков. «Арсенал» с 22 очками остался девятым.

Ранее сообщалось, что Бакари Санья жёстко раскритиковал «Арсенал», назвав его цирком.