Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» разгромить «Арсенал» в матче АПЛ
- © David Klein via www.imago-images.de
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая на «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Сити» забил уже на второй минуте. Отличился Кевин Де Брёйне. На 15-й минуте Рахим Стерлинг удвоил преимущество «горожан», а на 40-й всё тот же Де Брёйне довёл счёт до разгромного, оформив дубль.
Таким образом, «Манчестер Сити», набрав 35 очков, сократил своё отставание от идущего на втором месте в турнирной таблице «Лестера» до четырёх очков. «Арсенал» с 22 очками остался девятым.
Ранее сообщалось, что Бакари Санья жёстко раскритиковал «Арсенал», назвав его цирком.