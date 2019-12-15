Санья: сейчас «Арсенал» — это цирк, а не клуб

Защитник «Монреаль Импэкт» Бакари Санья жёстко раскритиковал свой бывший клуб — лондонский «Арсенал».

«Что ж, похоже, что сейчас это цирк, а не клуб. Неизвестно наверняка, кто там руководит, кто принимает решения, и похоже, что игрокам не хватает уверенности на поле. Неизвестно даже, кто будет следующим тренером, и это очень, очень запутанная ситуация для клуба», — приводит слова Саньи Daily Mail.

Он отметил, что в первую очередь нужно стабилизировать ситуацию в управлении командой.

«В последние годы какие-то игроки неизменно уходят в конце сезона, и клуб уже давно не может сохранить одну и ту же группу игроков. Как только в команду придёт главный тренер, начнётся новый процесс и появится новая возможность снова засиять», — добавил француз.

Санья выступал за «Арсенал» с 2007 по 2014 год, отыграв за команду 285 матчей, забив пять мячей и отдав 28 голевых передач.

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» после увольнения Уная Эмери является легенда клуба — Фредди Юнберг. По итогам 16 туров Английской премьер-лиги «канониры» занимают лишь девятое место, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ.