«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ

«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне на «Олимпийском» стадионе и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Хозяева вышли вперёд на 38-й минуте благодаря голу Анджело Огбонны. «Канониры» на это ответили тремя забитыми мячами во втором тайме — отличились Габриэл Мартинелли (60), Николя Пепе (66) и Пьер-Эмерик Обамеянг (69).

Таким образом, «Арсенал» одержал первую победу после увольнения Унаи Эмери, набрал 22 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» с 16 очками находится на 16 строчке.

Ранее «Лестер» обыграл «Астон Виллу» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ.