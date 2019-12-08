«Лестер» обыграл «Астон Виллу» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ

«Лестер Сити» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Лестеру» принесли голы Келечи Ихеаначо, Джонни Эванса и Джейми Варди, оформившего дубль.

«Астон Вилла» ответила голом Джека Грилиша.

Таким образом, «Лестер», занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ и набравший 38 очков, увеличил отрыв от идущего третьим «Манчестер Сити» до шести очков. «Астон Вилла» с 15 очками — 17-я.

Ранее сообщалось, что МЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ.