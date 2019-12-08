«Лестер» обыграл «Астон Виллу» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Лестеру» принесли голы Келечи Ихеаначо, Джонни Эванса и Джейми Варди, оформившего дубль.
«Астон Вилла» ответила голом Джека Грилиша.
Таким образом, «Лестер», занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ и набравший 38 очков, увеличил отрыв от идущего третьим «Манчестер Сити» до шести очков. «Астон Вилла» с 15 очками — 17-я.
Ранее сообщалось, что МЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ.