МЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
МЮ победил «Манчестер Сити» в манкунианском дерби АПЛ
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Встреча прошедшая на «Этихаде», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «красным дьяволам» принесли голы Маркуса Рашфорда, забившего с пенальти на 23-й минуте, и Антони Марсьяля, отличившегося на 29-й минуте.

«Манчестер Сити» ответил голом Николаса Отаменди на 85-й минуте.

Такой результат позволил МЮ подняться на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. «Манчестер Сити» с 32 очками остался третьим.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу в АПЛ, обыграв «Борнмут».

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