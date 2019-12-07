«Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу в АПЛ, обыграв «Борнмут»

«Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась с счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Алекса Окслейда-Чемберлена, Наби Кейта и Мохаммеда Салаха.

Таким образом, «Ливерпуль», одержавший седьмую победу подряд, продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ, которая теперь насчитывает рекордные в истории клуба 33 матча.

Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 46 очков, и опережают ближайшего преследователя — «Лестер Сити», у которого есть игра в запасе, — на 11 очков.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ.