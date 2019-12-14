«Барселона» не сумела обыграть «Сосьедад» в матче Примеры

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Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 17-го тура испанской Примеры.
«Барселона» не сумела обыграть «Сосьедад» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:2.

«Сосьедад» забил первым. На 12-й минуте пенальти реализовал Микель Оярсабаль.

«Барселона» ответила голами Антуана Гризманна и Луиса Суареса.

Хозяева поля сумели уйти от поражения благодаря голу Александера Исака на 62-й минуте.

Таким образом, «Барселона», возглавляющая турнирную таблицу Примеры, набрав 35 очков, опережает идущий вторым мадридский «Реал» всего на одно очко, притом что у мадридцев есть ещё игра в запасе. «Сосьедад» с 28 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола.

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