«Барселона» не сумела обыграть «Сосьедад» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 17-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:2.

«Сосьедад» забил первым. На 12-й минуте пенальти реализовал Микель Оярсабаль.

«Барселона» ответила голами Антуана Гризманна и Луиса Суареса.

Хозяева поля сумели уйти от поражения благодаря голу Александера Исака на 62-й минуте.

Таким образом, «Барселона», возглавляющая турнирную таблицу Примеры, набрав 35 очков, опережает идущий вторым мадридский «Реал» всего на одно очко, притом что у мадридцев есть ещё игра в запасе. «Сосьедад» с 28 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола.