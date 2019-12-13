Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола
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«Я рад за Лео, потому что он мой друг и символ «Барселоны». Мне не нравятся сравнения его с другими великими игроками. Трудно определить, кто лучший, когда есть Марадона, Пеле, Роналдо. Я могу только сказать, что Месси — лучший игрок своего времени, но не лучший в истории», — цитирует Роналдиньо AS.
2 декабря Месси, являющийся воспитанником «Барселоны» стал первым футболистом в истории, выигравшим престижную футбольную награду «Золотой мяч» в шестой раз.
В общей сложности в его активе 34 клубных трофея, завоёванных с «Барселоной» а также множество различных индивидуальных наград, помимо шести «Золотых мячей».
Ранее сообщалось, что капитан испанского «Реала» Серхио Рамос предложил ввести дополнительный «Золотой мяч» для Роналду и Месси.