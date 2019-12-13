Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо высказал мнение что его бывший партнёр по «Барселоне» Лионель Месси может быть назван только лучшим игроком своего поколения, но не всей истории футбола.

«Я рад за Лео, потому что он мой друг и символ «Барселоны». Мне не нравятся сравнения его с другими великими игроками. Трудно определить, кто лучший, когда есть Марадона, Пеле, Роналдо. Я могу только сказать, что Месси — лучший игрок своего времени, но не лучший в истории», — цитирует Роналдиньо AS.

2 декабря Месси, являющийся воспитанником «Барселоны» стал первым футболистом в истории, выигравшим престижную футбольную награду «Золотой мяч» в шестой раз.

В общей сложности в его активе 34 клубных трофея, завоёванных с «Барселоной» а также множество различных индивидуальных наград, помимо шести «Золотых мячей».

Ранее сообщалось, что капитан испанского «Реала» Серхио Рамос предложил ввести дополнительный «Золотой мяч» для Роналду и Месси.