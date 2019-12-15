Экс-нападающий «Динамо» Владимир Козлов оценил фильм про Льва Яшина

Экс-нападающий «Динамо» Владимир Козлов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

«Нас, динамовцев, пригласили на просмотр фильма про Льва Ивановича. В целом неплохой фильм. Понравился актёр, сыгравший главную роль, — Александр Фокин», — заявил он.

По его словам, не понравились тренеры, а также несколько «театральные» разговоры.

Как отметил Козлов, спортивные фильмы тяжело снимать, в том числе показывать единоборства.

Ранее внук Яшина Василий Фролов рассказал Пятому каналу о своём участии в съёмках картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».