Экс-нападающий «Динамо» Владимир Козлов оценил фильм про Льва Яшина

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Экс-нападающий «Динамо» Владимир Козлов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».
Экс-нападающий «Динамо» Владимир Козлов оценил фильм про Льва Яшина
  • © Дмитрий Донской
  • РИА Новости

«Нас, динамовцев, пригласили на просмотр фильма про Льва Ивановича. В целом неплохой фильм. Понравился актёр, сыгравший главную роль, — Александр Фокин», — заявил он.

По его словам, не понравились тренеры, а также несколько «театральные» разговоры.

Как отметил Козлов, спортивные фильмы тяжело снимать, в том числе показывать единоборства.

Ранее внук Яшина Василий Фролов рассказал Пятому каналу о своём участии в съёмках картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

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