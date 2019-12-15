Экс-нападающий «Динамо» Владимир Козлов оценил фильм про Льва Яшина
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- РИА Новости
«Нас, динамовцев, пригласили на просмотр фильма про Льва Ивановича. В целом неплохой фильм. Понравился актёр, сыгравший главную роль, — Александр Фокин», — заявил он.
По его словам, не понравились тренеры, а также несколько «театральные» разговоры.
Как отметил Козлов, спортивные фильмы тяжело снимать, в том числе показывать единоборства.
Ранее внук Яшина Василий Фролов рассказал Пятому каналу о своём участии в съёмках картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».