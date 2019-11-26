Внук Льва Яшина рассказал о съёмках в фильме о знаменитом футболисте

Внук советского футболиста Льва Яшина Василий Фролов рассказал Пятому каналу о своём участии в съёмках картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Он уточнил, что принимал участие в съёмках футбольных сцен совместно с исполнителем роли молодого Яшина, актёром Александром Фокиным.

«Моя задача была расставлять игроков по полю, говорить им, кто куда бежит, кто откуда забегает. С Александром мы много работали, чтобы он был похож на вратаря. В драматических сценах участия не принимал», — рассказал Василий Фролов.

Он также признался, что впервые участвовал в съёмках, и отметил, что ранее никогда не задумывался о том, какой сложной может быть работа над созданием фильма.

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выходит в широкий российский прокат 28 ноября.

Ранее дочь Льва Яшина Елена Яковлева в беседе с «Аргументами и фактами» рассказала об отце.