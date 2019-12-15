Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе» в матче Серии А
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Матч, проходивший на «Ювентус Стэдиуме» в Турине, завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Дубль на счету Криштиану Роналду, ещё один мяч забил Леонардо Бонуччи. Автор единственного гола «Удинезе» — Игнасио Пуссетто.
На данный момент «Ювентус» обошёл «Интер» в турнирной таблице чемпионата и вышел на первое место, однако миланцы свой матч 16-го тура сыграют позже.
Ранее сообщалось, что «Наполи» потерпел поражение в первом матче под руководством Гаттузо.