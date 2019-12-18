Вылет команды Головина, разгром молодёжи «Ливерпуля» и «перестрелка» в Дортмунде: главные события дня в мировом футболе

«Ливерпуль» выставил на матч Кубка английской лиги самый юный состав в своей истории и потерпел сокрушительное поражение от «Астон Виллы». Александр Головин не смог ничем помочь «Монако», который вылетел из третьего по статусу турнира страны после разгрома от «Лилля». В схватке лидеров Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дважды упускала победный счёт в домашнем матче с «Лейпцигом»: в итоге соперники прервали свои победные серии и разошлись сверхрезультативной ничьей. А в Дохе определился первый финалист клубного чемпионата мира. RT рассказывает о самых интересных событиях футбольного вторника.

Боевое крещение молодёжи «Ливерпуля»

Стадия 1/4 финала Кубка английской лиги ознаменовалась скандалом из-за «Ливерпуля». Уже на следующий день после гостевого матча с «Астон Виллой» «красным» предстояло сыграть с мексиканским «Монтерреем» в полуфинале клубного чемпионата мира. Успеть в Доху из Бирмингема менее чем за сутки теоретически было возможно. Однако наставник мерсисайдцев Юрген Клопп отказался перегружать своих подопечных.

Специалист выражал недовольство календарём сезона ещё за полтора месяца до двух встреч, которые должны были пройти на разных континентах с интервалом в 22 часа. Подходящей даты для переноса матча третьего по статусу турнира в Англии не нашлось. Высказанные специалистом угрозы бойкотировать Кубок лиги не произвели впечатления на Футбольную ассоциацию страны. Поэтому Клопп вместе с игроками основного состава вылетел в Катар, а в Бирмингем отправились футболисты молодёжной команды. Средний возраст вышедших на поле игроков «Ливерпуля» составил 19,5 года — самое юное сочетание 11 исполнителей в 127-летней истории клуба.

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Большинство из футболистов ещё не выступали на таком уровне, поэтому неудивительно, что для опытных игроков «Виллы» не составило труда подавить ливерпульских юношей на глазах своей публики.

Уже в дебюте матча Конор Хурихейн положил начало разгрому. Через три минуты растерявшийся защитник гостей Морган Бойс срезал мяч в собственные ворота. Незадолго до перерыва нападающий бирмингемцев Жонатан Коджиа оформил дубль, а уже в компенсированное время матча Уэсли установил окончательный счёт — 5:0.

Таким образом, блистательная победа «Ливерпуля» по пенальти над «Арсеналом» после 5:5 в основное время и спасительного гола на последних секундах в предыдущем раунде оказалась напрасной. Мерсисайдцы покидают турнир.

Головин не смог помочь «Монако» пройти «Лилль» в Кубке лиги

«Монако» и «Лиллю» выпало сыграть дважды за четыре дня. В ближайшую субботу команды встретятся в рамках французского чемпионата. А во вторник, 17 декабря, они померились силами в 1/8 финала Кубка лиги. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим в преддверии более важного матча предпочёл прибегнуть к ротации. В основном составе вышли только четыре участника предыдущей игры.

Все 90 минут провёл на газоне стадиона «Луи II» Александр Головин. Российский полузащитник чередовал успешные действия с неудачными. Так, именно после его потери в центре поля на 19-й минуте отличился Виктор Осимхен, открывший счёт в этом матче. В добавленное к первому тайму время Лоик Реми удвоил преимущество «Лилля».

Вскоре после перерыва «Монако» после паса Головина в штрафную получил право на пенальти, однако Ислам Слимани не справился с ударом с 11-метровой отметки. В концовке Реми оформил дубль и довёл дело до разгрома — 3:0. Монегаскам не смогло помочь даже возвращение Стевана Йоветича — из-за серьёзной травмы он не играл с апреля и против «Лилля» впервые в сезоне вышел на замену. В следующих играх черногорский бомбардир вполне может стать джокером Жардима.

Встреча лидеров чемпионата Германии не выявила победителя

Отличное шоу выдали в Дортмунде местная «Боруссия» и «Лейпциг». Лидеры Бундеслиги встретились в рамках 16-го тура чемпионата Германии. В первом тайме хозяева обеспечили себе солидный задел благодаря голам Юлиана Вайгля и Юлиана Брандта. Однако после перерыва Тимо Вернер довольно быстро восстановил равновесие.

Он стал первым немцем после Герда Мюллера, которому удалось забить 18 мячей в 16 стартовых играх чемпионата Германии — легенда футбола отметился 19 голами в сезоне-1976/77. А Вернер догнал Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии» в списке лучших снайперов сезона. У обоих по 18 забитых мячей.

Четвёртое место в гонке бомбардиров занимает дортмундец Джейдон Санчо. Именно он через две минуты после второго гола Вернера снова вывел «Боруссию» вперёд. Кстати, Санчо теперь является самым молодым игроком, «настрелявшим» 22 гола в чемпионатах Германии. В день матча против «Лейпцига» ему исполнилось 19 лет и 267 дней. Предыдущим достижением владел Хорст Кёппель. На момент установления рекорда в 1968 году он был на два дня старше.

Точку в отчётном матче поставил форвард «Лейпцига» Патрик Шик — 3:3. Гости не смогли победить в Бундеслиге впервые за семь последних матчей, а «Боруссия» потеряла очки после трёх успешных игр. В турнирной таблице их разделяет четыре очка. «Лейпциг» занимает первую строчку, «Боруссия» — третью.

Несмотря на стабильные показатели, руководство жёлто-чёрных не слишком довольно работой швейцарского наставника Люсьена Фавра. Его хотят заменить на главного тренера «Вердера» Флориана Кофельдта. Впрочем, выступление бременцев в 16-м туре может заставить дортмундских боссов подумать на этот счёт ещё раз. Подопечные Кофельдта дома крупно уступили «Майнцу» (0:5) и находятся в двух очках от зоны вылета.

«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

В Дохе определился первый финалист чемпионата мира среди клубов. Бразильский «Фламенго» одержал волевую победу над «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии — 3:1. На 18-й минуте Салем Аль-Досари подарил номинальным гостям шанс на сенсацию. Однако во втором тайме чемпионы Бразилии и обладатели Кубка Либертадорес расставили всё по своим местам. Сначала отличились Джорджиан де Арраскаэта и Бруно Энрике, а затем Али аль-Булаихи отметился автоголом.

В матче за пятое место тунисский «Эсперанс» разгромил катарский «Аль-Садд» (6:2). Хет-трик в составе победителей оформил Хамду Эльхуни, дублем отметился Анис Бадри.