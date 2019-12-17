Оздоев назвал 2019 год лучшим в карьере

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал уходящий год самым лучшим в своей карьере.

«Я чувствую, что 2019-й — лучший год в карьере. Я стал чемпионом, выступаю за лучший клуб страны. Когда ты получаешь удовольствие от футбола, это самое лучшее чувство. В начале года Семак сказал, что я остаюсь в команде, жду своего шанса. Мне удалось им воспользоваться. Для того чтобы не сломаться, когда не играешь, надо быть профессионалом своего дела. В футболе нельзя опускать руки. Если дашь слабину, то жизнь ударит очень сильно. Она наносит нам самые сильные удары. Потому в футболе я никогда не опускал рук», — цитирует Оздоева «Чемпионат».

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