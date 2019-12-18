Каррера одержал вторую победу в чемпионате Греции

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Афинский АЕК одержал вторую победу подряд под руководством итальянского тренера Массимо Карреры, предыдущим местом работы которого был московский «Спартак».

В матче 15-го тура чемпионата Греции жёлто-чёрные одолели на своём поле «Астерас» (2:1). Голы у победителей провели Петрос Манталос, реализовавший пенальти в дебюте игры, и хорват Марко Ливая, знакомый российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин». Единственный мяч за гостей забил в концовке Луис Тейхейро. В турнирной таблице АЕК занимает третье место, но отстаёт от лидирующего «Олимпиакоса» на десять очков.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон догнал бывшего защитника «Милана» Мальдини по количеству матчей в Серии А.

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