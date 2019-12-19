«МЮ» победил клуб из четвертого дивизиона и вышел в полуфинал Кубка лиги

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«Манчестер Юнайтед» обыграл на «Олд Траффорд» представителя четвёртого по силе дивизиона «Колчестер Юнайтед» в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.

Главный тренер хозяев Уле Гуннар Сульшер выставил на игру смешанный состав. На перерыв команды ушли при счёте 0:0. Однако уже в дебюте второго тайма манкунианцы отправили в ворота гостей три безответных мяча. Почин положил Маркус Рэшфорд, затем Райан Джексон срезал мяч в собственные ворота, а итоговую точку поставил Антони Марсьяль (3:0).

Ранее сообщалось, что «Бавария» набрала три очка благодаря двум голам в добавленное время.

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