«МЮ» победил клуб из четвертого дивизиона и вышел в полуфинал Кубка лиги
Главный тренер хозяев Уле Гуннар Сульшер выставил на игру смешанный состав. На перерыв команды ушли при счёте 0:0. Однако уже в дебюте второго тайма манкунианцы отправили в ворота гостей три безответных мяча. Почин положил Маркус Рэшфорд, затем Райан Джексон срезал мяч в собственные ворота, а итоговую точку поставил Антони Марсьяль (3:0).
Ранее сообщалось, что «Бавария» набрала три очка благодаря двум голам в добавленное время.