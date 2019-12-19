«Бавария» набрала три очка благодаря двум голам в добавленное время

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Мюнхенская «Бавария» победила на выезде «Фрайбург» в 16-м туре немецкой Бундеслиги (3:1).

Счёт открыл нападающий гостей Роберт Левандовски, забивший 19-й мяч в текущем чемпионате и вновь вышедший в единоличные лидеры бомбардирской гонки. В середине второго тайма Винченцо Грифо восстановил равновесие на табло. Победный гол мюнхенцам удалось провести только на второй добавленной минуте. Это сделал Джошуа Зиркзее. Ещё через три минуты Серж Гнабри установил окончательный счёт.

Ранее сообщалось, что матч «Барселона» — «Реал» в чемпионате Испании ознаменовался акциями в поддержку независимости Каталонии.

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