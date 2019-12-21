Конец интриги в Англии, пять лидеров в Германии и шаткое положение «Юве»: итоги первой половины года в футбольной Европе

Чемпионат Англии вслед за французским первенством превратился в турнир одной команды. В Испании число претендентов на титул вновь сократилось до двух участников эль-класико. На победу в Бундеслиге могут рассчитывать не менее пяти команд. «Ювентус» не может оторваться от «Интера» в чемпионате Италии. RT подводит итоги первой половины сезона в главных европейских футбольных чемпионатах.

Спокойствие во Франции и в Англии

Начавшийся сезон в ведущих европейских чемпионатах подарил болельщикам немало неожиданностей. Пожалуй, заметных изменений с прошлого сезона не наблюдается только во Франции, где ПСЖ по-прежнему остаётся недосягаемым для конкурентов. Учитывая уже довольно приличный отрыв (семь очков при наличии у парижан одной игры в запасе) от ближайших преследователей из марсельского «Олимпика», столичный клуб вряд ли упустит очередные золотые медали национального первенства, пока в его составе остаются такие мировые суперзвёзды, как Килиан Мбаппе и Неймар.



Обычно радующая борьбой за чемпионство до последнего тура Англия в нынешнем сезоне приучает к модели «1 + 19», более привычной для итальянской Серии А, где чемпион в лице туринского «Ювентуса» известен задолго до конца золотой гонки. Судя по результатам «Ливерпуля» в этом сезоне (16 побед и одна ничья в 17 матчах и отрыв от идущего вторым «Лестера» в десять очков), мерсисайдцы наконец-то смогут вернуть себе титул, которого они ждут уже почти 30 лет.

Достичь сегодняшних сверхвысоких результатов «Ливерпуль» не смог бы без наличия определённых проблем у «Манчестер Сити» — главного конкурента команды Юргена Клоппа в борьбе за чемпионский трофей в последних нескольких сезонах. Манчестерцы недавно потеряли несколько игроков основного состава: защитников Эмерика Лапорта и Александра Зинченко, вингера Лероя Сане и нападающего Серхио Агуэро. Также к проблемам «Сити» можно отнести далёкую от идеальной реализацию голевых моментов и банальное невезение.

Лихорадит и остальных традиционных английских грандов. «Тоттенхэм» и «Арсенал» успели поменять своих главных тренеров по ходу сезона из-за довольно посредственных результатов. Наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера в будущем может постичь та же участь, несмотря на победу над «Сити» в начале декабря. При этом неплохую игру при не всегда положительных результатах показывает располагающийся на четвёртом месте «Челси» Фрэнка Лэмпарда, с которого недавно Спортивный арбитражный суд (CAS) снял запрет на трансферы, что позволит клубу хорошо усилиться этой зимой.

«Ливерпуль» же, в свою очередь, наконец приобрёл одну из базовых характеристик «чемпионской» команды — умение использовать максимум своих возможностей и выгрызать победу практически в каждом матче. Атакующая тройка Мохаммед Салах — Садио Мане — Роберто Фирмино показывает феноменальный уровень игры, оформив за 17 туров 22 гола на троих и отдав 15 голевых передач. Да и с защитой у «Ливерпуля» всё в порядке: благодаря лучшему защитнику мира Вирджилу ван Дейку и лучшему вратарю планеты Алисону Бекеру меньше мерсисайдцев пропустил только «Лестер».

Этот клуб пока является главной сенсацией сезона, занимая второе место в турнирной таблице. Сильно обновившийся за последний год состав команды вместе с лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне Джейми Варди, забивавшим в восьми матчах из последних девяти, и другим ветераном, вратарём Каспером Шмейхелем, показывает очень высококачественную игру как в обороне, так и в нападении. Таким образом, «Лестер» может если не повторить чемпионский успех сезона-2015/16, то точно побороться за первую четвёрку, дающую право сыграть в Лиге чемпионов в следующем году.

Две команды Испании против всех

В испанской Примере нынешнее положение дел выглядит весьма привычным. «Барселона» и «Реал» делят первую строчку таблицы после очного противостояния в столице Каталонии, закончившегося ничьей. Такой итог несколько разочаровал болельщиков, так как обе команды набрали неплохую форму в преддверии эль-класико. Лидеры «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес забивают один мяч за другим, не отстаёт от них и основной форвард «Реала» Карим Бензема.

При этом следует отметить, что присутствие или отсутствие в составе мадридской команды Гарета Бэйла практически никак не сказывается на её результатах: в семи матчах чемпионата без него на поле «Реал» набрал 16 очков (пять побед, одна ничья, одно поражение), в девяти матчах с ним — 19 очков, то есть разницы, по сути, никакой. Неплохо себя проявляет перешедший этим летом в стан «сливочных» бельгийский полузащитник Эден Азар, однако полученная им в недавнем лигочемпионском матче с ПСЖ травма пока ставит крест на планах тренерского штаба по превращению хавбека в лидера команды, способного в будущем заменить Криштиану Роналду.

Мадридский «Атлетико» под руководством Диего Симеоне, в прошлом главный конкурент «Реала» и «Барсы» в борьбе за первую строчку в таблице, продолжает переваривать собственный «оборонительно-автобусный» футбол, в который он привык играть на протяжении последних лет. Атаковать у команды получается не так хорошо: она пока забила меньше всего мячей среди клубов первой десятки испанского чемпионата и находится на пятом месте в турнирной таблице. Ситуацию усугубляет травма основного форварда Диего Косты, которую тот получил в середине ноября.

Пятёрка Бундеслиги

Гораздо интереснее обстоят дела в немецкой Бундеслиге, где за чемпионский трофей после 16 туров бьются не менее пяти клубов. К привычным претендентам на «серебряную салатницу» последних лет — мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии» — добавились лидирующий «Лейпциг», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Шальке».

«Баварию» продолжает лихорадить после смены главного тренера: в начале ноября за неудовлетворительные результаты в отставку был отправлен хорватский специалист Нико Ковач, его место занял немец Ханс-Дитер Флик, который до этого был ассистентом Ковача. Мюнхенцев подводит недостаточная реализация моментов в матчах против прямых конкурентов, что особенно ярко видно на примере недавних игр с «Байером» и мёнхенгладбахцами. Однако «Бавария» и в прошлом сезоне довольно долго запрягала, но чемпионом в итоге стала.

На самом деле ситуация в Бундеслиге не является чем-то из ряда вон выходящим. Неплохо усилившиеся в межсезонье дортмундская «Боруссия» (в команду вернулись немец Матс Хуммельс, один из лучших защитников в мире, и добротный испанский нападающий Пако Алькасер, также клуб усилил бельгийский вингер Торган Азар) и заматеревший под руководством Юлиана Нагельсманна «Лейпциг» закономерно бьются за чемпионский титул. Присутствие мёнхенгладбахской «Боруссии» в пятёрке лидеров также выглядит весьма закономерным, учитывая её традиционно высокие амбиции в немецком чемпионате.

Довольно неожиданным является нахождение в группе лидеров «Шальке», выступившего не лучшим образом в прошлом сезоне — лишь 14-е место. Однако далекоидущие выводы относительно его чемпионских притязаний делать пока рано с учётом того, что пока сыграно менее половины матчей чемпионата, да и качественно уровень игры команды вырос не столь существенно за полгода.

Замена «Наполи» на «Интер»

В Италии после 16 туров первое место делят «Ювентус» и «Интер». Правда, по потерянным очкам: действующий чемпион провёл на одну игру больше.

Лидер туринской команды Криштиану Роналду играет с переменным успехом, однако его роль всё чаще примеряет на себя аргентинский суперталант Пауло Дибала, забивая решающие мячи в ряде матчей. Так что огорчаться поклонникам «старой синьоры» не стоит: «Юве» остаётся наиболее предпочтительным претендентом на чемпионство, учитывая его опыт побед в восьми последних сезонах Серии А подряд. Да и с составом у туринцев всё в порядке. Основной защитник Джорджо Кьеллини должен скоро восстановиться после травмы крестообразных связок, да и связка Маттейс Де Лигт — Леонардо Бонуччи справляется неплохо. Полузащита во главе с Миралемом Пьяничем тоже особых поводов усомниться в себе не даёт, как и Гонсало Игуаин на острие нападения.

Состав миланского «Интера» мало изменился по сравнению с прошлым сезоном: основу покинули хорватский полузащитник Иван Перишич, перешедший в «Баварию» на правах аренды, и бразильский защитник Миранда, ставший игроком китайского клуба «Цзянсу Сунин». В то же время в «Интер» пришёл бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который начал буквально разрывать почти всю Серию А вместе с Лаутаро Мартинесом: за первые 16 туров они забили 18 мячей на двоих. Да и схема 3-5-2, предложенная новым главном тренером Антонио Конте, пока в миланском клубе работает прекрасно.

На посту главного соперника «Ювентуса» в борьбе за чемпионский титул «Интер» сменил «Наполи», который вязнет в середине таблицы из-за проблем с составом. Клубу нужны кадровые усиления практически во всех линиях. Из неожиданностей итальянского сезона следует отметить сардинский «Кальяри», показывающий очень занимательный футбол благодаря приходу в клуб в летнее трансферное окно одного из лучших центральных полузащитников Серии А, Раджи Наингголана, и перспективного молодого нападающего Джованни Симеоне. Так что «Кальяри» будет вполне в состоянии побороться за первую тройку.